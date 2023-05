(VIDEO) Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll”, a murit în Elveția

Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll”, a murit la vârsta de 83 de ani în Elveția, a anunțat purtătorul ei de cuvânt, potrivit Sky News.

Tina Turner a fost una dintre marile voci rock din lue și una dintre cele mai carismatice interprete.

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al ei a declarat: „Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll” a murit liniștit astăzi, la 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.

„Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

Vedeta născută în SUA a fost una dintre marile cântărețe rock, cunoscută pentru un șir de hituri printre care:

The Best,

Proud Mary,

Private Dancer,

What’s Love Got to Do With It.



Printre primii care au adus un omagiu au fost Bryan Adams, Casa Albă și Gloria Gaynor.

Un film după viața ei

Ea și-a găsit faima pentru prima dată în anii 1960 alături de fostul soț Ike Turner, cu cântecul clasic River Deep, Mountain High. Abuzul domestic la care a supus-o – și lupta ei îndelungată pentru a se elibera – au fost documentate într-un film. Acest film lansat în 1993, cu Angela Bassett, a câștigat trei premii Oscar.

Povestea vieții lui Turner a fost imortalizată și într-un spectacol popular din West End, care încă rulează.

Popularitatea cântăreței ca artist solo a scăzut în anii 1970, dar cariera ei a reînviat când a semnat cu Capitol Records în anii 1980.

Let’s Stay Together

O coperta de succes a Let’s Stay Together a lui Al Green a condus la albumul Private Dancer în 1984. A vândut mai mult de 10 milioane de exemplare și a stabilit-o ca o megastar.

Piesa de titlu de la Private Dancer, precum și What’s Love Got to Do With It și I Can’t Stand the Rain au fost printre cele șapte single-uri de pe disc.

Lansat în 1989, parte a albumului Foreign Affair, este de fapt un cover al unei piese a cântăreței galeze Bonnie Tyler.



Turner a intrepretat până la 70 de ani, în spectacole live, Proud Mary interpretând mișcări de dans up-tempo.

S-a stabilit în Elveția

Vedeta a devenit cetăţean elveţian în urmă cu un deceniu. A locuit pe o proprietate întinsă împreună cu soţul ei, fostul director de discuri EMI, Erwin Bach, cu aproximativ 16 ani mai mic decât ea.



Cuplul s-a întâlnit în 1985, Turner i-a spus odată lui Oprah Winfrey că a fost dragoste la prima vedere când a fost trimis să o ia de la un aeroport din Germania.



„Avea cea mai frumoasă față. Nu puteai să-l ratezi”, a spus ea.



„A fost ca și cum ai spune: „De unde a venit?” Era într-adevăr atât de arătos. Inima mi s-a năruit. Înseamnă că un suflet s-a întâlnit. Mâinile îmi tremurau.”