(VIDEO) A avut loc premiera Avatar: The Way of Water

La treisprezece ani după ce James Cameron a lansat filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, „Avatar”, regizorul a prezentat în sfârşit marţi, la Londra, premiera mult aşteptatei continuări a acestei pelicule, transmite Reuters.

„Avatar: The Way of Water” poartă publicul înapoi în lumea fermecătoare din Pandora, unde în primul film nativii albaştri Na’vi s-au luptat cu coloniştii umani pentru resursele naturale de pe această lună.

Cu o acţiune plasată mai bine de un deceniu mai târziu, „The Way of Water” îi readuce pe marile ecrane pe actorii Sam Worthington şi Zoe Saldana în rolurile Jake Sully, respectiv Neytiri, acum părinţii a cinci copii.

Viaţa lor tihnită în jungla paradisiacă este întreruptă de revenirea „Oamenilor Cerului”, numele dat de Na’vi oamenilor, care îl caută pe Sully. Pentru a-şi proteja familia şi tribul, Sully, Neytiri şi copiii lor fug în teritoriul îndepărtat şi caută refugiu la clanul oceanic Metkayina.

Având corpurile şi aptitudinile adaptate vieţii în pădure, membrii familiei trebuie să înveţe rapid „calea apei” pentru a supravieţui în timp ce se confruntă cu iminenta ameninţare a inamicului lor.

„Aceasta a fost o muncă ce s-a întins cu dragoste pe parcursul unui deceniu, deci este grozav să o pot împărtăşi în sfârşit”, a declarat Worthington pentru Reuters la premiera mondială a filmului.

Lansat în 2009, „Avatar” se situează în fruntea filmelor cu cele mai mari încasări din istorie, cu peste 2,9 miliarde de dolari americani obţinuţi în urma vânzărilor de bilete la nivel mondial.