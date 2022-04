Cântăreții înscriși la premiile Ivor Novello 2022

Cântăreţii britanici Adele, Ed Sheeran şi Raye, rapperul Dave şi trupa Coldplay vor concura la categoria „compozitorul anului” la premiile Ivor Novello din 2022, au anunţat joi organizatorii galei de decernare a acestor trofee anuale dedicate textierilor şi compozitorilor, informează Reuters.



Producătorul muzical Dean „Inflo” Josiah Cover, care a lucrat cu nume importante din industria muzicală britanică, precum Adele şi Little Simz, conduce plutonul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări în acest an şi va concura la patru categorii, trei dintre ele regăsindu-se în categoria „albumul anului”, au precizat organizatorii galei.



Cântăreţul Ed Sheeran, care a câştigat miercuri procesul în care era acuzat de plagiat pentru cântecul său din 2017 „Shape of You”, a primit trei nominalizări. Pe lângă nominalizarea primită la categoria „compozitorul anului”, el va concura cu două piese, „Bad Habits” şi „Shivers”, la categoria „cea mai difuzată piesă”.



În acea categorie au mai fost nominalizaţi Elton John şi Dua Lipa cu single-ul „Cold Heart”, Tom Grennan cu cântecul „Little Bit of Love” şi DJ-ul David Guetta ft. Joel Corry & Raye cu piesa „BED”.

Cel mai bun cântec din punct de vedere muzical şi liric

La categoria „cel mai bun cântec din punct de vedere muzical şi liric” vor concura Adele („Easy on Me”), Sam Fender („Seventeen Going Under”), Rag’n’Bone Man („All You Ever Wanted”), Holly Humberstone („Hounted House”) şi Ella Hendersion & Tom Grennan („Let’s Go Home Together”).



Materialele discografice nominalizate la categoria „cel mai bun album” sunt „Mother” (Cleo Sol), „Nine” (SAULT), „Pink Noise” (Laura Mvula), „Sometimes I might Be Introvert” (Little Simz) şi „Spare ribs” (Sleaford Mods).



PinkPantheress, Ashaine White, Luz, Naomi Kimpenu şi Matilda Mann au fost nominalizaţi la trofeul Rising Star.



Lungmetrajul dramatic „Spencer”, în care actriţa Kristen Stewart o interpretează pe prinţesa Diana, şi thrillerul „Last Night in Soho” se numără printre filmele nominalizate la categoria „cea mai bună coloană sonoră”.



Premiile Ivor Novello, care poartă numele unui renumit compozitor şi actor scoţian de la începutul secolului al XX-lea, au fost atribuite pentru prima dată în anul 1956. Aceste trofee celebrează activitatea unor textieri şi compozitori excepţionali.



Cea de-a 67-a gală de decernare a premiilor Ivor Novello va avea loc la Londra pe 19 mai.