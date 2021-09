(VIDEO) Basistul Status Quo, Alan Lancaster, a murit

Alan Lancaster, membru fondator al Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani, a confirmat managerul trupei, potrivit The Guardian.

Basistul a obținut succes internațional alături de grup în anii 1960 și 70 cu hituri printre care Rockin ’All Over the World și Whatever You Want. Cântărețul Status Quo, Francis Rossi, a declarat că Lancaster este o parte „integrantă” a sunetului lor, în timp ce îi aducea un omagiu.

Lancaster, care s-a născut în Peckham, în sudul Londrei, în 1949, a făcut ultimul turneu cu trupa în 2014. Muzicianul, care ar fi trăit în Australia, a cântat și cu Bombers și Party Boys.

Rossi a spus într-o declarație: „Îmi pare foarte rău să aud de trecerea în neființă a lui Alan. Am fost prieteni și colegi timp de mulți ani și am obținut un succes fantastic împreună ca cei patru frenetici alături de Rick Parfitt și John Coghlan. Alan a fost o parte integrantă a sunetului și a succesului enorm al Status Quo în anii 60 și 70.

„Deși este bine documentat că ne-am înstrăinat în ultimii ani, voi avea întotdeauna amintiri foarte plăcute despre primele noastre zile împreună, iar condoleanțele mele el transmit soției sale Dayle și familiei lui Alan.”



Ultimul turneu în 2014

Rossi și Lancaster au început să cânte pentru prima dată împreună în anii ’60, sub mai multe nume de trupe diferite, înainte de a se stabili pe Status Quo. Grupul a continuat să aibă patru albume nr.1 din Marea Britanie, potrivit Companiei oficiale de topuri.

Managerul Status Quo, Simon Porter, a declarat: „Aceasta este o veste atât de tristă, iar sincerele mele condoleanțe sunt transmise lui Dayle și familiei. „A fost o plăcere absolută să pot reuni grupul original pentru două turnee de vânzare în 2013-2014 și să le oferim fanilor Status Quo Frantic Four o moștenire finală și o amintire atât de durabilă.