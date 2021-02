Paul McCartney va lansa o carte de memorii

Paul McCartney, 78 de ani, şi-a povestit viaţa în volumul “The Lyrics: 1956 to the Present”, cartea de memorii ce va apărea pe 2 noiembrie în Marea Britanie.

“Singurul lucru pe care am reuşit întotdeauna să-l fac, acasă sau pe drum, a fost să scriu noi cântece”, a mărturisit artistul, potrivit ultimateclassicrock.com.

Pentru a-şi povesti viaţa, din adolescenţă până la cariera solo, trecând prin anii Beatles, Paul McCartney i-a cerut o mână de ajutor poetului irlandez Paul Muldoon, autorul introducerii cărţii. Potrivit acestuia din urmă, fostul membru al formaţiei The Beatles este “o figură literară majoră”.

McCartney nu s-a arătat niciodată avar în interviuri, dar, până aici, niciun membru al formaţiei nu a revenit la viaţa sa într-o carte. Ringo Starr a considerat că o astfel de acţiune ar necesita mai multe volume.

Ca şi George Harrison (în cartea “I, me, mine”), el a lansat un volum (“Another day in the life of Ringo Starr”) în special cu multe fotografii. John Lennon, şi el poet, a murit prea devreme, asasinat la vârsta de 40 de ani.

În “The Lyrics: 1956 to the Present”, cititorul va trebui să fie atent la comentariile lui McCartney despre cântecele alese pentru a înţelege unde şi când au fost scrise şi ce l-a inspirat.

Cântecele vor fi, potrivit editorului, clasate în ordine alfabetică. Editate de Allen Lane/ Penguin Books în Marea Britanie, memoriile vor fi vândute într-o cutie cu două volume în Statele Unite, cu ajutorul editurii Liveright. Au fost necesare aproape o mie de pagini pentru a acoperi viaţa lui Sir Paul. Acestea vor conţine documente vizuale rare (proiecte, scrisori, fotografii) din colecţia personală. Cartea este deja disponibilă la precomandă.