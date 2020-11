Cuib gigantic de “viespi ucigașe”, descoperit în SUA

Un cuib gigantic de “viespi ucigașe” cu aproape 200 de regine a fost descoperit și distrus oamenii de știință din SUA, potrivit CNN.

Viespile gigantice asiatice, care măsoară cinci centimetri, au fost descoperite pentru prima dată pe teritoriul american în 2019, în statul Washington.

Pe 24 octombrie 2020, într-un copac de lângă Blaine, Washington, entomologii de la Departamentul de Stat al Agriculturii au descoperit primul cuib de astfel de insecte, scrie CNN.

Deși inițial cercetătorii au spus că în cuib erau două viespi, după ce au deschis copacul, pe 29 octombrie, au descoperit mult mai multe în interior. Oamenii de știință au numărat 76 de mătci apărute – toate, cu excepția uneia, sunt probabil mătci noi virgine – și entomologii cred că, în funcție de dimensiune, 108 celule cu capace cu pupe sunt și mătci. Trei regine au fost, de asemenea, capturate în apropiere într-o găleată de apă, au spus cercetătorii.

Fiecare dintre aceste regine ar fi putut genera un nou cuib dacă ar fi scăpat și nu este clar dacă alte regine au reușit să scape.

“Nu există nicio îndoială că dacă nu am fi intervenit și nu am fi distrus acest cuib, am fi ajuns la un număr de 200 ca regine, capabile fiecare să-și creeze propriul cuib. Se pare că am ajuns acolo la timp”, a declarat entomologul Sven-Erik Spichiger în timpul unei conferințe video.

Potrivit cercetătorilor, înțepăturile multiple ale acestora sunt mortale pentru oameni, iar populația de albine este amenințată, pentru că viespile le distrug stupii, hrănindu-și puii cu ele.

Potrivit Departamentul de Stat al Agriculturii din Washington (WSDA), un grup mic de viespi asiatice pot să omoare un întreg stup de albine în câte ore.