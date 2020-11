Noua regină a frumuseții din SUA este studentă

Asya Branch, în vârstă de 22 de ani, din Mississippi, studentă la jurnalism, va reprezenta America la Miss Univers, anul viitor, transmite www.hitc.com.

Competiția ar fi trebuit să aibă loc în primăvară, dar a fost amânată până acum din cauza pandemiei.

Asya a reprezentat statul Mississippi și a primit titlul la Graceland Elvis Presley din Memphis, Tennessee. La 17 ani a urmat cursurile Universității Harvard. A absolvit Universitatea din Mississippi și conduce propria companie numită Branch Beauty. Linia de produse cosmetice a fost plasată pe HOLD de când a câștigat Miss SUA.

Cheslie Chryst care a câștigat concursul în 2019 i-a acordat lui Asya coroana. Asya se va muta la New York pentru a-și începe activitatea ca Miss SUA.

Ea este pasionată de reforma justiției penale și, potrivit Glamour, a început o inițiativă numită „Finding Your Way: Empowering Children of Incarcerated Parents”.

Potrivit The Daily Beast, Asya este, de asemenea, pasionată de legea armelor.

„Ca cineva care a crescut într-o casă cu arme, am învățat de la o vârstă fragedă cum să încarc, cum să trag și să păstrez armele și cred că educația ar trebui să fie disponibilă tuturor ”, a spus ea, în timpul unei competiții. „Cred că este important să nu interzicem armele, deoarece, evident, oamenii vor găsi o modalitate de a obține oricum ceea ce vor, dar cred că este dreptul nostru potrivit cel de al doilea amendament și avem nevoie doar de mai multă siguranță în acest sens”, a adăugat ea.