BTS marii învingători la MTV EMA 2020

Trupa BTS a făcut senzaţie la gala premiilor MTV. Cântăreţii sud-coreeni au fost marii învingători ai serii, obţinând nu mai puţin de patru trofee importante, potrivit eonline.com.



La fel ca alte premii din acest an, datorită pandemiei, evenimentul a fost difuzat practic duminică, 8 noiembrie. În plus față de BTS, alți câștigătorii au fost Cardi B, Lady Gaga, Coldplay, Karol G, Hayley Williams, Sam Smith, Zara Larsson și YUNGBLUD. Chiar dacă principalii câştigători au lipsit de pe scenă, spectacolul, organizat online, a fost incendiar.

Cel mai bun cântec din lume este “Dynamite”, al trupei BTS.

Trupa sud-coreeană a fost pe val toată seara…

“Câştigătorul este… BTS! Mulţumim MTV pentru că ne-aţi declarat cel mai bun grup. ”

Şi-au mai trecut apoi în palmares două premii: pentru cel mai bun show live transmis online şi pentru cei mai grozavi fani.

Cât priveşte trofeul pentru cel mai bun artist nou, acesta i-a revenit lui Doja Cat.

În schimb, premiul pentru cel mai bun artist deja consacrat i-a revenit lui Lady Gaga.

Seara a venit şi cu o premieră – noua melodie a lui David Guetta, în colaborare cu SIA. “Let’s Love” este o piesă înregistrată și produsă în timpul perioadei de carantină din primăvară.

Celebrul DJ francez a plecat acasă şi cu trofeul pentru cel mai bun artist de muzică electronică.

Printre ceilalţi laureaţi ai serii s-au aflat DJ Khaled, pentru cel mai bun videoclip, şi Cardi Bi, numită “cel mai bun artist hip hop”.

Deşi a ratat lista nominalizărilor de anul acesta, cântăreaţa Alicia Keys a fost prezentă la gala MTV cu noua piesă.

Best Video

DJ Khaled, „POPSTAR” ft Drake starring Justin Bieber – WINNER

Billie Eilish, „everything i wanted”

Cardi B, „WAP” ft Megan Thee StallionKarol G, „Tusa” ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande, „Rain On Me”

Taylor Swift, „The Man”

The Weeknd, „Blinding Lights”

Best Artist



Lady Gaga – WINNER

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Miley Cyrus

The Weeknd

Best Song

BTS, „Dynamite” – WINNER

DaBaby, „Rockstar” ft Roddy Ricch

Dua Lipa, „Don’t Start Now”

Lady Gaga, Ariana Grande, „Rain On Me”

Roddy Ricch, „The Box”

The Weeknd, „Blinding Lights”

Best Collaboration

Karol G, „Tusa” ft Nicki Minaj – WINNER

BLACKPINK, Selena Gomez, „Ice Cream”

Cardi B, „WAP” ft Megan Thee Stallion

DaBaby, „Rockstar” ft. Roddy Ricch

Justin Bieber, „Intentions” ft Quavo

Lady Gaga, Ariana Grande, „Rain On Me”

Sam Smith, Demi Lovato, „I’m Ready” Courtesy of MTV via Getty Images

Best Pop



Little Mix – WINNER

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Best Group

BTS – WINNER

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Best New

Doja Cat – WINNER

BENEE

DaBaby

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Biggest Fans

BTS – WINNER

Ariana Grande

BLACKPINK

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Best Latin

Karol G – WINNER

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Best Rock

Coldplay – WINNER

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Best Hip-Hop

Cardi B – WINNER

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Best Electronic

David Guetta – WINNER

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Best Alternative

Hayley Williams – WINNER

blackbear

FKA twigs

Machine Gun Kelly

The 1975

Twenty One Pilots