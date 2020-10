O adolescentă din Texas are cele mai lungi picioare din lume

Maci Currin, o adolescentă din Texas, a stabilit recent două recorduri mondiale, devenind femeia cu cele mai lungi picioare din lume și adolescenta cu cele mai lungi picioare din lume, potrivit guinnessworldrecords.com.

Piciorul stâng măsoară 135,267 cm, în timp ce piciorul drept măsoară 134,3 cm. Familia lui Maci, din Cedar Park, Texas, este relativ înaltă, dar niciunul dintre frații sau părinții ei nu concurează cu înălțimea ei. Maci Currin are 2,08 metri înălțime, tatăl său 1,95 metri înălțime, fratele său 1,93 metri înălțime, iar mama sa 1,70 metri înălțime.

Picioarele ei reprezintă de fapt 60% din înălțimea ei totală! Ea a vrut să meargă după acest titlu record pentru a inspira oamenii înalți de pretutindeni să-și îmbrățișeze înălțimea.

A avea picioare atât de lungi vine atât cu beneficiile, cât și cu provocările sale – inclusiv cu reacțiile celor din jur. „Nu am fost niciodată agresată pentru picioarele mele … Am fost agresată pentru că eram mai înaltă decât toți”, a spus Maci. „În jurul clasa a X-a a încetat să-mi pese de ceea ce cred oamenii despre mine și odată ce am încetat să-mi pese, nu am fost afectată de nimic”, a continuat ea.

Deși poate fi greu să intre prin anumite uși, să intre în mașini sau să aibă hainele potrivite – picioarele ei lungi îi oferă, de asemenea, o mulțime de avantaje, mai ales când vine vorba de a juca în echipa de volei a liceului. Maci și-a dat seama pentru prima dată că avea picioare mai lungi decât media în 2018, când cineva a întrebat-o dacă dorește o pereche personalizată de jambiere după ce nu a reușit să găsească niciunul care să i se potrivească.