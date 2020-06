Cântărețul K-pop Yohan a murit la 28 de ani

Kim Jeong-hwan, cunoscut în Coreea de Sud sub numele de Yohan, care făcea parte din grupul TST, a murit la 28 de ani, potrivit The Guardian.

Casa de discuri a trupei, KJ Entertainment, a confirmat știrea, spunând: „Ne pare rău că trebuie să transmitem cea mai nefericită și tristă veste. Pe 16 iunie, componentul trupei TST Yoahn a părăsit lumea aceasta. Familia sa este în doliu profund”

Cauza morții nu a fost anunțată. Yohan a intrat în scena K-pop în 2013 cu grupul NOM (No Other Man), iar în 2017 s-a alăturat grupului TST format din șase piese, care a ajuns în Top 30 sud-coreean cu EP-urile Time’s Up and Wake Up.

Este cea mai recentă vedetă K-pop care a murit tânără în ultimii ani. În 2015, solista dintr-o trupă de fete, Ahn So-jin, a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unei clădiri. Popularul Kim Jong-hyun, membru al trupei SHINee, s-a omorât în ​​2017. Goo Hara și Sulli, două cântărețe și actrițe, și-au luat viața în șase săptămâni în 2019, fiind supuse unor abuzuri grave online. În decembrie, Cha In Ha, o altă cântăreață care a avut și o carieră de actorie promițătoare, a murit brusc în vârstă de 27 de ani.