„1917”, marele câștigător al premiilor Bafta

Lungmetrajul „1917” este marele câştigător al galei premiilor Academiei britanice de film, desfășurată duminică seară la Londra.

În regia englezului Sam Mendes, drama de război a cucerit 7 trofee, anume cele pentru cel mai bun film, cel mai bun film britanic, pentru regie, imagine şi scenografie.

Având acţiunea plasată în timpul Primului Război Mondial, filmul spune povestea a doi soldaţi britanici care primesc misiunea de a transmite un mesaj în teritoriul inamic, pentru a salva astfel vieţile a 1.600 de militari.

Actorii Joaquin Phoenix (Joker), Renée Zellweger (Judy), Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood) şi Laura Dern (Marriage Story) s-au impus la interpretare.