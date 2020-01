Reprezentanții Muzeului Madame Tussauds din Londra au anunţat că figurile de ceară ale ducilor de Sussex au fost îndepărtate de lângă cele ale celorlalți membri ai familiei regale, potrivit CNN.

Ducii de Sussex, prințul Harry și Meghan Markle, au anunțat că renunță la rangul de membri „seniori“ ai Casei regale britanice fără să se fi consultat înainte cu regina Elisabeta a II-a și cu prințul William. După anunțul făcut de Harry și Meghan, Muzeul Madame Tussauds din Londra a decis înlăturarea statuilor de lângă cele ale membrilor familiei regale.

Statuile ducilor de Sussex, prințul Harry și Meghan Markle

„Alături de restul lumii, și noi am reacționat la știrile surprinzătoare potrivit cărora ducele și ducesa de Sussex vor face un pas înapoi ca „membri seniori” ai familiei regale. Începând de azi, figurile ducilor de Sussex nu vor mai apărea alături de restul membrilor familiei regale. Fiind două dintre cele mai populare figurine vor rămâne expuse la Madame Tussauds“, a declarat Steve Davies, director general al Muzeului Madame Tussauds. Aceeași soartă o vor avea și figurile de la Muzeul Madame Tussauds din New York.

Fiecare statuie a ducesei de Sussex a costat în jur de 195.000 de dolari

„Am reflectat şi am decis ca aceste figuri populare să le mutăm într-o altă zonă de atracţie. Având în vedere că acest cuplu va petrece mai mult timp în America de Nord, am decis ca figurile lor să fie expuse cât mai vizibil“, a pecizat Brittany Williams, purtătoarea de cuvât de la Muzeul Madame Tussauds din New York. Statuile de ceară ale lui Meghan au fost aduse în Muzeele Madame Tussauds din Londra şi New York, anul trecut, în aceeaşi zi când a avut loc nunta regală. Fiecare a costat în jur de 195.000 de dolari.

Ducii îşi vor împărţi timpul între Marea Britanie şi America de Nord

Harry şi Meghan au anunțat pe Instagram că au hotărât să renunţe la rangul de membri seniori ai Casei regale, ceea ce înseamnă că cei doi fac un pas în spate şi se distanţează. Ducii îşi vor împărţi timpul între Marea Britanie şi America de Nord şi mai spun că vor munci pentru a deveni independenţi din punct de vedere financiar.

Decizia vine după mai multe luni în care jurnaliştii au vorbit pe larg despre o răcire a relaţiilor între Harry, fratele său, William şi regina Elisabeta a doua. Cea mai recentă dovadă a fost de Crăciun, când ducii de Sussex şi-au petrecut sărbătorile în Canada.