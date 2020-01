Justin Bieber a dezvăluit că se luptă cu boala Lyme

Justin Bieber a dezvăluit că a fost diagnosticat recent cu boala Lyme, o infecție cauzată de bacterii purtate în mod obișnuit de căpușe.

Bieber, în vârstă de 25 de ani, a împărtășit miercuri vestea într-o postare de Instagram, potrivit CNN.

“Am fost recent diagnosticat cu boala Lyme şi, în plus, am un caz serios de mononucleoză cronică ce îmi afectează pielea, funcţiile neurologice, energia şi sănătatea mea în general”, a scris vedeta de 25 de ani într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram unde are 124 de milioane de fani, în replică la adresa criticilor despre fizicul său.

Ce este boala Lyme?

Boala Lyme se transmite prin muşcătura căpuşelor contaminate cu o bacterie (borelioză). Dacă manifestarea acesteia se poate limita la o roşeaţă caracteristică în jurul muşcăturii, în unele cazuri, ea provoacă tulburări neurologice, articulare şi musculare.

“Au fost câţiva ani dificili, însă urmarea unui tratament adecvat pentru a trata această boală incurabilă va ajuta şi voi reveni mai bine ca niciodată”, a dat asigurări Justin Bieber.

De altfel, cântăreţul canadian a făcut deja dezvăluiri pe reţeaua de socializare despre alte probleme de sănătate de care suferă.

În primăvara lui 2019, Justin Bieber a mărturisit că se luptă cu depresia, înainte de a înregistra un duo alături britanicul Ed Sheeran, în care sunt evocate problemele psihologice.

De asemenea, în 2017, artistul a întrerupt un turneu, explicând că vrea să se regăsească.Știrile lui Bieber vin după ce a lansat primul său single solo în mai bine de patru ani săptămâna trecută, „Yummy”.

Aproximativ 300.000 de americani sunt diagnosticați cu boala Lyme în fiecare an, conform Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor.

Netratată, infecția se poate răspândi la articulații, inimă și sistemul nervos, potrivit CDC, ceea ce duce la dureri articulare.