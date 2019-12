Scorsese: Pentru „Irlandezul”, Netflix mi-a oferit „libertatea creativă”

Regizorul Martin Scorsese a dezvăluit faptul că cel mai recent film al său, ”The Irishman” (Irlandezul), nu ar fi fost realizat fără Netflix, informează www.hollywoodreporter.com.

Martin Scorsese a dezvăluit dificultățile cu care s-a confruntat în dobândirea suportului financiar pentru filmul său The Irishman. La acest proiect a lucrat timp de nouă şi pentru a-l termina a încheiat un acord cu Netflix. ”The Irishman” a avut nevoie de ani întregi pentru a ieşi din laboratorul de creaţie, întrucât studiourile tradiţionale au respins bugetul necesitat de tehnologia inovatoare folosită în film pentru întinerirea personajelor. Renumitul cineast a filmat din nou cu Robert De Niro şi cu Joe Pesci în cadrul acestei epopei cu gangsteri şi l-a avut pentru prima dată drept colaborator pe Al Pacino.

Potrivit relatărilor din presă, bugetul ”The Irishman” a fost de peste 140 de milioane de dolari. Martin Scorsese spune că Netflix s-a implicat în acest proiect atunci când niciun alt studio nu dorea acest lucru.

Fără contribuţia gigantului din domeniul streamingului, filmul nu ar fi ajuns pe marile ecrane, a dezvăluit Martin Scorsese.

„Studiourile nu au fost interesate de ‘The Irishman’. Câştigurile pe care le anticipau, şi-au dat seama, nu erau suficiente, în special pentru că aveam nevoie să folosesc CGI”.

„Nu mai făcusem un film împreună De Niro din 1995 – ‘Casino’ -, iar de-a lungul anilor am vrut să mai colaborăm la un alt film. Şi a venit cu această carte pe care (scenaristul )Eric Roth i-a dat-o (‘I Heard You Paint Houses’, de Charles Brandt)”.

„Devenise extrem de pasionat şi cumva emoţional pe această temă. Şi am terminat cartea şi am spus, ‘Vom face asta’. Asta s-a întâmplat 2009. L-am cooptat pe Steve Zaillian ca scenarist. Am stabilit structura. Am stabilit toate celelalte aspecte. Şi nu am reuşit să obţinem finanţare.”

”The Irishman” a fost proiectat într-un număr limitat de cinematografe în luna noiembrie, condiţie esenţială pentru a fi eligibil pentru o nominalizare la Oscar, după care a fost difuzat pe platforma de streaming în a doua parte a aceleiaşi luni.

Martin Scorsese, în vârstă de 77 de ani, a spus că ”disperarea” l-a determinat să colaboreze cu Netflix.