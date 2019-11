Taylor Swift marea câştigătoare la American Music Awards

Taylor Swift a fost vedeta serii la decernarea pemiilor American Music Awards. Vedeta pop a fost declarată „Artistul deceniului”, o distincţie anunţată înaintea ceremoniei. Ea a fost şi câştigătoarea celui mai important premiu al serii – „Artistul anului”. Vizibil emoţionată la primirea trofeului ”Artistul anului” în cadrul celei de-a 47-a ediţii a acestor premii înfiinţate în 1973, Taylor Swift a declarat că cele douăsprezece luni anterioare i-au oferit ”unele dintre cele mai uimitoare momente”, dar şi ”cele mai dificile lucruri prin care am trecut în viaţă”.

BTS și Khalid au fost la egalitate pentru a doua, cu trei victorii fiecare, potrivit BBC.

Artistul anului

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift – câştigătoare

Noul artist al anului

Luke Combs

Billie Eilish – câştigător

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

Colaborarea anului

Lady Gaga and Bradley Cooper, „Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, „Old Town Road”

Marshmello and Bastille, „Happier”

Shawn Mendes and Camila Cabello, „Señorita” – câştigători

Post Malone and Swae Lee, „Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

Turneul anului

BTS – câştigător

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

Videoclipul favorit

Billie Eilish, „Bad Guy”

Ariana Grande, „7 Rings”

Halsey, „Without Me”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, „Old Town Road”

Taylor Swift, „You Need to Calm Down” – câştigător

Artistul social preferat

BTS – câştigător

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

Artistul pop/rock preferat

Drake

Khalid – câştigător

Post Malone

Artista pop/rock preferată

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift – câştigătoare

Duoul Grupul pop/rock favorit

BTS – câştigător

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

Albumul pop/rock favorit

Billie Eilish, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Ariana Grande, „Thank U, Next”

Taylor Swift, „Lover” – câştigător.