Blacklist feat Carla’s Dreams lansează clipul piesei „Baila conmigo”

Blacklist și Carla’s Dreams lansează clipul piesei „Baila conmigo” – o poveste care vorbește despre dinamica în cuplu. Piesa a fost cântată în premieră pe scena The Artist Awards de la Craiova, week-endul trecut, acolo unde artiștii au oferit publicului un show memorabil.

„Baila conmigo” este un clip de imagine, iar acțiunea se petrece târziu în noapte. Blacklist și Carla’s Dreams se află pe stradă, la o petrecere, însă cuvintele au rolul principal:

Și se-anunță ploi

Dar eu știu că

N-o să plouă, o să ningă

Că n-o să plouă, o să ningă

Cu cristale peste noi

Piesa a fost compusă și produsă de Blacklist, iar videoclipul a fost regizat de Raluca Netca (BMABID) și Alexandru Mureșan (DoP) – NGM Creative. Videoclipul a fost filmat în apropiere de București, producția este semnată de Loops Production și montajul a fost realizat de @bmabid_.

Versurile piesei sunt puse în prim-plan de siluetele misterioase Blacklist. Momentele de dans și de sincron creează un univers unic.

Blacklist și Carla’s Dreams au mai colaborat pentru piesa „Tequila”, care a ajuns la peste 36 miloane de vizualizări pe YouTube și a fost difuzată în heavy-rotation la cele mai importante radio-uri din România.