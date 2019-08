Ed Sheeran şi-a anunţat retragerea temporară de pe scenă

Interpretul britanic Ed Sheeran a anunţat în timpul unui concert susţinut marţi la Ipswich că se retrage pentru un an şi jumătate de pe scenă, scrie NY Post.

Muzicianul şi-a anunţat decizia pe fondul controverselor care l-au adus în faţa instanţei în ultimul timp. Cântăreţul a spus în faţa fanilor că va urma o întrerupere în cariera sa după doi ani de turnee. Peste nouă milioane de persoane au ajuns la concertele programate de Sheeran în turneul Divide, care a fost lansat în martie 2017.

La finalul celui de-al 260-lea spectacol din turneu, Sheeran a spus mulţimii: Vă iubesc şi aici punem punct în Ipswich. Acesta este ultimul meu concert pentru, probabil, 18 luni. Ne vedem peste câţiva ani, a spus muzicianul în timp ce părăsea scena.

Anunţul vine cu două săptămâni înainte ca Sheeran să apară în faţa instanţei fiind acuzat că a folosit piesa lui Marvin Gay din 1973, ”Let’s Get It On”, pentru propria sa melodie din 2014, ”Thinking Out Loud”.

Compania Structured Asset Sales, deţine o parte din drepturile pentru muzica lui Gaye (ca şi pentru compoziiţii de James Brown şi David Bowie). Acesta l-a dat în judecată pe Sheeran şi îi cere daune în valuare de 100 de milioane de dolari.

Ed Sheeran nu mai poate să primească nici banii cuveniţi pentru piesa ”Shape of You”. Acesta a fost acuzat de muzicianul Sam Chokri că i-a folosit compoziţia. Chokri susţine că refrenul este copiat după piesa sa ”Oh Why”, din 2015, un cântec pe care l-a trimis echipei lui Sheeran încercând să-şi asigure o colaborare cu vedeta.

Raluca-Maria Nedelea