Robert de Niro cere unei angajate despăgubiri de 6 milioane de dolari

Compania de producţie a lui Robert De Niro a dat în judecată o fostă angajată și îi cere despăgubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri şi urmărit programe Netflix în timpul programului de lucru.

Canal Productions o acuză pe Chase Robinson şi pentru că a decontat facturi exorbitante de la hoteluri, restaurante și taxi, scrie Variety. Ea a fost angajată ca asistentă a lui De Niro în 2008. A fost ulterior promovată vicepreşedinte de producţie şi financiar al firmei, iar salariul ei pe 2019 era de 300.000 de dolari. Ea a părăsit compania în luna aprilie, în urma apariţiei unor preocupări privind sabotarea corporaţiei.

Angajata s-a plimbat pe banii companiei

Compania susține că fosta angajată s-a folosit pentru călătorii personale de milele acumulate de De Niro prin zborurile efectuate. De asemenea, Robinson a cheltuit „un timp astronomic” urmărind programe Netflix în timpul programului. În patru zile din luna ianuarie, ea a vizionat 55 de episoade din serialul „Friends”. În alte patru zile din luna martie, Robinson a urmărit 20 de episoade din „Arrested Development” şi 10 episoade din „Schitt’s Creek”. „Să vizioneze show-uri pe Netflix nu reprezenta parte din obligaţiile şi responsabilităţile slujbei ei şi nici nu avea legătură cu aceasta, ci reprezenta divertisment personal în timp ce era plătită să muncească”, mai scrie în documentele depuse sâmbătă în instanță.

Mese plătite cu cardul firmei

Compania o mai acuză că a comandat prânzul de la Caviar San Francisco şi a luat cina la Paola’s Restaurant, plătind ambele mese cu cardul companiei. În doi ani, ea a cheltuit 12.696 de dolari la restaurantul Paola’s, 8.923 de dolari la Dean and Deluca şi Whole Foods, iar alţi 32.000 de dolari pe Uber şi taxiuri.

Chase Robinson pretinde că este în continuare angajată a companiei pe LinkedIn. The Guardian notează că ea şi-a scris o scrisoare de recomandare, pe care De Niro a refuzat să o semneze.