Ford Kuga Plug-In Hybrid este cel mai bine vândut PHEV din Europa pentru al doilea an consecutiv

O creștere cu 20% a livrărilor Kuga Plug-In Hybrid de la an la an a ajutat SUV-ul electrificat de la Ford să devină în 2022 cel mai bine vândut plug-in hibrid (PHEV) al oricărei mărci, la nivel european, pentru al doilea an consecutiv.

Sistemul de propulsie inteligent Plug-In Hybrid este conceput pentru a oferi flexibilitate clienților, cu o autonomie complet electrică de 57-67 km (WLTP) 1 și un consum de energie de 14,4-15,9 kWh/100 km (WLTP), ceea ce permite călătorii frecvente folosind doar motorul electric.

Ford Kuga a primit anul trecut pachetul ST-Line X Black, care oferă clienților opțiunea de a adăuga elemente unice pentru designul exterior, inclusiv un plafon vopsit în negru, capace de oglinzi cu finisaj negru, grile frontale și spoiler spate cu accente negre, precum și jante de 20 inchi din aliaj ușor, vopsite în negru.

Începând cu anul trecut, indiferent de versiune aleasă, Kuga poate fi echipată și cu o opțiunea de scaune reglabile în 18 direcții pentru șofer și pasagerul din față, certificate de principala organizație pentru sănătatea coloanei vertebrale Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR).

„Succesul în creștere al Kuga Plug-in Hybrid arată rolul pe care îl pot juca sistemele de propulsie flexibile în a ajuta clienții să facă tranziția la mașinile electrice”, a declarat Jon Williams, director general Ford Blue