Ford taie prețurile pentru Mustang Mach-E ca răspuns la reducerile anunţate de Tesla

Constructorul auto american Ford Motor Co a anunţat luni că reduce preţurile de comercializare pentru modelul electric Mustang Mach-E, cu până la 5.900 de dolari per vehicul, la câteva săptămâni după ce rivalul Tesla Inc a decis să taie preţurile globale pentru vehiculele sale electrice cu până la 20%, informează Reuters, citată de Agerpres.

De asemenea, Ford a anunţat luni că va majora „semnificativ” producţia crossover-ului electric Mustang Mach-E. Anul trecut, Ford a vândut 39.458 de automobile Mustang Mach-E în SUA, în creştere faţă de 27.140 de unităţi în 2021.

Cel mai ieftin Mustang Mach-E va costa acum 45.995 de dolari

Aceste reduceri de preţuri sunt introduse la un model pe care Ford îl descrie deja ca fiind neprofitabil, dar pentru care speră să îşi îmbunătăţească marjele prin creşterea producţiei. Cel mai ieftin Mustang Mach-E va costa acum 45.995 de dolari, în timp ce versiunea mai scumpă GT Extended Range va costa 63.995 de dolari.

Într-un mesaj pe Twitter, directorul general de la Ford Jim Farley spune că „majorarea producţiei va duce la scurtarea perioadei de aşteptare a clienţilor. Iar cu o producţie mai mare, reducem şi costurile, ceea ce ne permite să împărţim aceste economii cu clienţii”.

„Ford a tăiat preţurile pentru Mustang EV ca răspuns la decizia Tesla“

Ford a precizat că acei clienţi care au comandat un Mustang Mach-E şi aşteaptă livrarea vehiculului vor beneficia în mod automat de reducerea de preţ.

„Ford a tăiat preţurile pentru Mustang EV ca răspuns la decizia Tesla. Se prefigurează un mini-război al preţurilor pe piaţa vehiculelor electrice din SUA”, spune Dan Ives, analist la Wedbush Securities.