Dacia a prezentat versiunea restilizată a SUV-ului Duster

Dacia a anunțat marți versiunea restilizată a SUV-ul Duster care a fost lansat în 2010 și a cărei a doua generație a venit pe piață în 2017. Noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4 și vine cu noutăți la capitolul design, dar și la consola centrală. Mașina va fi disponibilă și într-o nouă culoare: portocaliu. Din punct de vedere mecanic, marea noutate o reprezintă prezența cutiei de viteze automate EDC cu 6 trepte. Aceasta este disponibilă pe versiunea cea mai puternică a noului Duster, cea echipată cu motorul TCe 15, conform HotNews.



Noul Duster dispune de o următoarele motorizări

Diesel :

dCi 115, în variantele 4×2 sau 4×4, cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.



Benzină :

TCe 90 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 130 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 150 în varianta 4×4 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 150 în varianta 4×2 cu cutia de viteze automată EDC cu 6 trepte.

Alimentare mixtă benzină-GPL : ECO-G 100 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

Lansat pe piață în anul 2010 la prețul unei mașini de oraș, Duster a creat o mare surpriză în segmentul SUV. O adevărată revoluție marca Dacia Design-ul său evoluează, în special la nivelul blocurilor optice și al calandrului, conferindu-i un plus de personalitate și asigurând totodată o diminuare a emisiilor de CO2.

La interior, noul Duster dispune de acum de o consolă centrală înălțată, prevăzută cu o cotieră culisantă. Tot la capitolul noutăți remarcăm cele două sisteme multimedia și noul ecran de 8” precum și cutia de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj.

Noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4.

“Duster reprezintă revoluția Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generații, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienți, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină ușoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare și ușor de recunoscut, a fost menținută. Am adus în schimb o serie de evoluții pentru un plus de modernitate și de prospețime. Spiritul de aventură și spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust și accesibil, care oferă esențialul”, spune Lionel Jaillet, director performanță produs la Dacia.

Noul Duster afișează un design contemporan, pus în evidență de noua culoare de lansare, Orange Arizona. Această evoluție stilistică este însoțită de o îmbunătățire a profilului aerodinamic al vehiculului.



Noul Duster preia elementele stilistice ale noii identități vizuale Dacia prezentate în premieră pe Noul Logan, Noul Sandero și Noul Sandero Stepway. Astfel, blocurile optice integrează luminile de zi în formă de „Y”. La rândul său, calandrul este marcat de elemente cromate în relief 3D care amintesc de cele existente pe modelul Spring, conferind părții frontale a Noului Duster un aspect mai modern și un plus de personalitate.

Iluminatul permanent de zi al blocurilor optice față (de tip ECOLED) și spate integrează noua semnătură luminoasă Dacia. Duster este primul model Dacia echipat cu semnalizatoare cu LED (în față). Această tehnologie este utilizată și pentru faza de întâlnire (cu acționare automată în echiparea de serie) și pentru iluminarea plăcii de înmatriculare. Dincolo de consumul redus de electricitate, tehnologia LED oferă un iluminat mai bun, atât pe timpul zilei, cât și pe timp de noapte.



Pe lângă echipamentul audio Dacia Plug & Music (radio, MP3, USB și Bluetooth), sunt disponibile două noi sisteme multimedia intuitive : Media Display și Media Nav, care beneficiază de un ecran de 8”.



În cazul Media Display, echipamentul cuprinde 6 boxe (din care 2 de tip « boomer » și 2 tweetere în față), radio DAB, conectivitate Bluetooth și două prize USB. Interfața intuitivă este compatibilă cu sistemele pentru smartphone Apple CarPlay și Android Auto. Comenzile dedicate pe volan permit activarea funcției de recunoaștere vocală. În acest mod se poate comanda asistentul iOS sau Google de pe smartphone.



În cazul Media Nav, echipamentul multimedia dispune de sistem de navigație și de conectivitate wireless pentru Apple CarPlay și Android Auto.



Interfața Media Display și Media Nav cuprinde un meniu « Vehicul » care permite accesul la informații referitoare la conducerea economică sau, în cazul versiunii 4×4, la funcția 4×4 Monitor (care cuprinde altimetru, înclinometru, busolă, etc.).

Unei gărzi la sol de 217 mm în versiunea 2×4 și de 214 mm în versiunea 4×4.

Unui unghi ventral de 21°.

Unui unghi de atac de 30°.

Unui unghi de degajare de 34° în versiunea 4×2 și de 33° în versiune