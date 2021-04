Volkswagen şi Ford prezintă noi SUV-uri la salonul auto de la Shanghai

Constructorul auto german Volkswagen a prezentat un SUV electric destinat pieţei chineze, în avanpremiera Salonului auto de la Shanghai, cel mai mare eveniment de marketing al industriei auto din ultimul an, care a început luni în contextul unor măsuri sporite de control sanitar, transmite AP.



Constructorii auto sunt interesaţi în mod special de China, cea mai mare piaţă din lume în funcţie de volumul de vânzări şi prima mare economie a lumii care şi-a revenit din pandemie, pentru a-şi relansa vânzările şi a inversa pierderile de miliarde de dolari suferite în ultimul an.



Foto: (c) Aly Song / REUTERS

Ford, Nissan şi alte mărci intenţionează să dezvăluie noi modele destinate pieţei chineze la Salonul auto de la Shanghai, care şi-a deschis luni porţile în contextul unor măsuri sporite de control sanitar. Puţini directori de companii auto din străinătate vor participa la evenimentul de la Shanghai iar jurnaliştii prezenţi au fost nevoiţi să treacă printr-o procedură de testare.

Noul SUV denumit ID.6 al celor de la Volkswagen reflectă tranziţia industriei auto spre electrificare şi conceperea de modele având în vedere gusturile clientelei chineze. VW susţine că acest model de tip SUV cu şase şi şapte locuri este destinat creării unui „salon pe roţi” cu direcţie semi-automată şi alte tehnologii avansate.



Foto: (c) Aly Song / REUTERS

La rândul său, constructorul auto american Ford şi-a prezentat primul SUV conceput pentru vânzări globale în conformitate cu o strategie care se bazează mai mult pe operaţiunile din China pentru dezvoltarea de produs.



De asemenea, Nissan Motor Co. urmează să dezvăluie crossover-ul său X-Trail pentru piaţa chineză şi sistemul său de propulsie e-POWER.



Potrivit datelor Asociaţiei producătorilor auto din China, în primul trimestru al acestui an vânzările de SUV-uri, sedan-uri şi minvan-uri în China au crescut cu 75,6% în ritm anual. Comparativ, firma de consultanţă Edmunds.com Inc. estimează că în aceiaşi perioadă în SUA vânzările au crescut cu 8,9% în ritm anual. În plus, Asociaţia producătorilor auto din China susţine că vânzările de vehicule electrice s-au triplat în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 515.000 de unităţi.