Ford renunță la motoarele convenționale pe benzină pentru Mondeo în favoarea versiunilor hibride

Ford anunţă că renunță la motoarele pe benzină pentru Mondeo și trece 100% la producția de motoare Hybrid. Mondeo Hybrid oferă o experiență de condus pur electrică, fără a fi nevoie de utilizarea unei surse de alimentare externe pentru a încărca bateria, potrivit unui comunicat de presă transmis astăzi.

În primele șapte luni ale acestui an, Mondeo Hybrid a ajuns la 25% cotă din vânzările totale de Mondeo în Europa. Ford a trecut 100% de la producția de motoare pe benzină pentru Mondeo, la producția de motoare hibride complete.

Mondeo Hybrid oferă o experiență de condus pur electrică

Mondeo Hybrid oferă o experiență de condus pur electrică, fără a fi nevoie de utilizarea unei surse de alimentare externă pentru a încărca bateria. Tehnologia de propulsie hibridă completă este una dintre soluțiile care ajută clienții Ford să facă trecerea spre electric cu mai multă încredere.

Tehnologia se dovedește benefică și pentru șoferii care doresc un rafinament sporit și o eficiență crescută a consumului de combustibil, dar care nu au acces la un punct de încărcare extern acasă sau la serviciu.

Vânzările de Mondeo Hybrid au atins 25% din totalul vânzărilor de Mondeo în Europa

Vânzările de Mondeo Hybrid au atins 25% din totalul vânzărilor de Mondeo în Europa, în primele șapte luni ale acestui an, comparativ cu întregul an 2019. Așadar, Mondeo Hybrid reprezintă mai mult de o treime din totalul vânzărilor Mondeo în acest an.

În același timp, Mondeo Hybrid a crescut în popularitate și în UK cu 50%, și cu peste 40% în Italia, unde 75% dintre clienții Mondeo au optat pentru versiunea Mondeo Hybrid în primele șapte luni ale lui 2020.

Anul trecut, Ford a extins gama Mondeo Hybrid

Anul trecut, Ford a extins gama Mondeo Hybrid. A făcurt asta pentru a include un nou model wagon din primul segment și variante Mondeo Hybrid ST-Line cu un stil sportiv, inspirat de Ford Performance, pe lângă versiunile elegante Titanium și vârful de gamă, Vignale. Clienții Mondeo care aleg versiunle cu patru uși și wagon vor avea acum posibilitatea de a opta și pentru sisteme de propulsie diesel hibride complete sau de sistemul de propulsie 2.0 litri EcoBlue diesel.

„Trecerea la 100% producție hybrid pentru gama noastră pe benzină Mondeo este un alt mare pas înainte în călătoria de electrificare a Ford”, a declarat Roelant de Waard, vicepreședinte Marketing, Vânzări și Servicii, Ford Europa. „Pentru clienții care conduc mai puțin de 20,000 de Km pe an, Mondeo Hybrid este o alegere inteligentă, oferind o soluție mai bună decât motorina, și beneficiile puterii electrice fără grija autonomiei”, a mai precizat acesta.

Tehnologia Modeo Hybrid combină autonomia oferită de un motor tradițional cu ardere, cu eficiența unui propulsor electric

Tehnologia Modeo Hybrid combină un motor pe benzină de 2.0 litri cu un ciclu Atkinson special dezvoltat, un motor electric, un generator și o baterie litiu-ion de 1.4 kWh pentru a combina autonomia și libertatea oferite de un motor tradițional cu ardere, cu eficiența și rafinamentul unui propulsor electric.

Puterea electrică este utilizată pentru o pornire silențioasă

Tehnologia de frânare regenerativă captează până la 90% din energia pierdută în mod normal în timpul frânării pentru a alimenta bateria. Puterea electrică este utilizată pentru o pornire silențioasă, în special în oraș, în scenariile start-stop din traficul cotidian. De asemenea, este utilizată și pentru a sprijini motorul pe benzină în a oferi o eficiență optimă a combustibilului și emisiilor de CO2.

O transmisie automată de tipul power-split controlează eficient utilizarea cuplului motorului

O transmisie automată de tipul power-split controlează eficient utilizarea cuplului motorului – oferind un răspuns la accelerație liniar pentru o experiență de condus mai rafinată.

Sistemul Brake Coach care ajută la returnarea eficientă a energiei de frânare către baterie

Interfața SmartGauge pentru monitorizarea consumului de combustibil și energie include, de asemenea, sistemul Brake Coach care ajută la returnarea eficientă a energiei de frânare către baterie. Toate acestea sunt tehnologii de care vor beneficia șoferii ce aleg trecerea la vehiculele electrice în viitor.

Modelul Mondeo Hybrid este produs la fabrica de ultimă generație Ford din Valencia

Modelul Mondeo Hybrid este produs la fabrica de ultimă generație Ford din Valencia, Spania. Ford va produce, de asemenea, variante hibride complete și pentru modelele S-Max și Galaxy începând cu prima parte a anului viitor.

Ford va introduce 17 noi vehicule electrificate în Europa până la sfârșitul anului 2021

Ford va introduce 17 noi vehicule electrificate în Europa până la sfârșitul anului 2021. De asemenea, anticipează că vehiculele electrificate vor reprezenta mai mult de 50% din vânzările de mașini ale companiei în Europa până la sfârșitul anului 2022 – depășind vânzările combinate ale modelelor convenționale pe benzină și diesel.