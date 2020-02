Firea anunţă dipariţia taxei Oxigen

Primarul general al Capitalei a propus renunțarea la taxa Oxigen, care ar fi impus taxe mașinilor poluante și ar fi interzis circulația acestora în centrul Bucureștiului. Decizia a fost luată în urma unui sondaj organizat de edil pe Facebook, în urma căruia majoritatea celor care au răspuns au cerut renunțarea la această taxă.

„Cele două declarații video pe care le-am postat au însumat peste 2,5 milioane de vizualizări, cele mai multe, 60 – 70% din București și Ilfov. 90% se exprimau în defavoarea vinietei. Au fost depuse 430 de plângeri prealabile din partea unor persoane fizice și juridice”, a spus Gabriela Firea, citată de Hotnews.

„În fața unui asemenea val de respingere a unei astfel de măsuri care a fost luată în întreaga Europă, aceea de a restricționa în zona intens poluantă autoturismele care nu pot fi considerate prietenoase cu mediul, precum și a vinietei antipoluare, sunt în situația de a lua o decizie. Decizia se va transforma în hotărâre de Consiliu General în luna martie. Decizia este, deși cu sufletul neîmpăcat, dar din respect pentru cetățenii care mi-au scris, de a renunța la vinieta antipoluare”, a spus Firea.

Gabriela Firea a mai susţinut că a primit peste 5.000 de mailuri şi peste 60.000 de comentarii, „din care 90 la sută se exprimau în defavoarea vinietei antipoluare”. De asemenea au fost depuse peste 1.500 de petiţii scrise la primărie. Alte 430 de plângeri prealabile au venit din partea unor persoane fizice şi juridice.

Taxa Oxigen

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 24 octombrie, la propunerea primarului Gabriela Firea, introducerea vinietei Oxigen începând cu 1 ianuarie 2020 pentru mașinile sub Euro 4 care circulă în București. Mașinile sub Euro 3 nu aveau acces în centrul orașului chiar dacă era plătită vinieta. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta era de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 – 5 lei pe zi.