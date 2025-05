(VIDEO) Bărbatul din Arizona, împușcat mortal pe stradă, „se întoarce” pentru a se adresa ucigașului său

Chris Pelkey ​​a murit împușcat pe stradă în Arizona în urmă cu trei ani. Dar, cu ajutorul inteligenței artificiale, el s-a întors la începutul acestei luni la condamnarea ucigașului său pentru a da declarația.

Membrii familiei au spus că au folosit tehnologia pentru a-l lăsa pe Pelkey ​​să-și folosească propriile cuvinte pentru a vorbi despre incidentul care i-a luat viața.

Unii experți susțin că utilizarea unică a inteligenței artificiale este doar un alt pas în viitor. Alții spun că ar putea deveni o pantă alunecoasă pentru utilizarea tehnologiei în cauzele legale. Familia sa a folosit înregistrări vocale, videoclipuri și imagini ale lui Pelkey, care avea 37 de ani când a fost ucis, pentru a-l recrea într-un videoclip folosind inteligența artificială, a declarat sora lui Stacey Wales pentru BBC.

Wales a spus că a scris cuvintele pe care versiunea AI le-a citit în instanță pe baza cât de iertătoare știa că este fratele ei.

„Pentru Gabriel Horcasitas, bărbatul care m-a împușcat, este păcat că ne-am întâlnit în acea zi în acele circumstanțe”, a spus versiunea AI a lui Pelkey ​​în instanță. „Într-o altă viață, probabil că am fi putut fi prieteni”.



„Cred în iertare și într-un Dumnezeu care iartă. Întotdeauna am avut și încă o fac”, continuă versiunea AI a lui Pelkey, purtând o șapcă gri de baseball.

Horcasitas fusese deja găsit vinovat

Tehnologia a fost folosită la condamnarea ucigașului său – Horcasitas fusese deja găsit vinovat de un juriu – la aproximativ patru ani după ce Horcasitas l-a împușcat pe domnul Pelkey ​​la un semafor din Arizona.

Judecătorul din Arizona care a supravegheat cazul, Todd Lang, părea să aprecieze folosirea AI la audiere. El l-a condamnat pe Horcasitas la 10 ani și jumătate de închisoare sub acuzația de omor din culpă.



„Mi-a plăcut AI, mulțumesc pentru asta. Oricât de supărat ești, pe cât de supărat este familia, am auzit iertarea”, a spus judecătorul Lang. „Simt că asta a fost autentic”. Paul Grimm, un judecător federal pensionar și profesor la Duke Law School, a declarat pentru BBC că nu a fost surprins să vadă AI folosită în sentința Horcasitas.



Instanțele din Arizona, notează el, au început deja să folosească AI în alte moduri. Când Curtea Supremă a statului emite o hotărâre, de exemplu, are un sistem AI care face acele hotărâri digerabile pentru oameni.



Și Grimm a spus că, deoarece a fost folosit fără un juriu prezent, doar pentru ca un judecător să decidă sentința, tehnologia a fost permisă.



„Ne vom sprijini [AI] de la caz la caz, dar tehnologia este irezistibilă”, a spus el.

Opinia unui expert

Dar unii experți precum Derek Leben, profesor de etică în afaceri la Universitatea Carnegie Mellon, sunt îngrijorați de utilizarea AI și de precedentul pe care îl stabilește acest caz.



Deși domnul Leben nu pune la îndoială intenția sau acțiunile acestei familii, el se îngrijorează că nu toate utilizările AI vor fi în concordanță cu dorințele victimei.



„Dacă avem alți oameni care fac asta înainte, vom obține întotdeauna fidelitate față de ceea ce persoana, victima în acest caz, și-ar fi dorit?” întrebă domnul Leben.



Pentru doamna Wales, însă, acest lucru i-a dat fratelui ei ultimul cuvânt.



„Am abordat acest lucru cu etică și morală, deoarece acesta este un instrument puternic. Așa cum un ciocan poate fi folosit pentru a sparge o fereastră sau a dărâma un perete, poate fi folosit și ca unealtă pentru a construi o casă și așa am folosit această tehnologie”, a spus ea.

