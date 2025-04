Neversea revine, dar la București

Neversea, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale estivale din România, a fost anulat pentru 2025, spre stupefacția celor care își cumpăraseră deja bilete. Din fericire, creatorii festivalului au anunțat că va exista totuși un Neversea, dar la București.

Organizatorii au încheiat un protocol de colaborare cu Primăria Capitalei, iar între 4 și 6 iulie 2025, Arena Națională va fi locul de desfășurare a primei ediții a festivalului Neversea Kapital, scrie stirileprotv.ro.

„Kapital este proiectul la care am visat și pentru care am lucrat să devină realitate vara aceasta, între 4-6 iulie, în București, pe Arena Națională. Conceptul de bază de la care am plecat, Neversea, este un concept special, devenind în timp cel mai mare și cel mai spectaculos festival pe plajă din Europa.

Am investit ca echipă multă pasiune, efort, energie și resurse considerabile pentru a-l aduce în acest punct, iar odată cu elementele specifice pe care le va aduce Capitala, credem cu tărie că festivalul KAPITAL va fi un motiv de mândrie pentru București și va deveni pe viitor un nou mega-festival cu renume mondial, alături de UNTOLD”, a declarat Bogdan Buta, Fondator și CEO al Untold Universe.

Show-uri speciale ale unor artiști internaționali apreciați

„În 2025, prima ediție Neversea Kapital va aduce bucureștenilor show-uri speciale ale unor artiști internaționali apreciați și relevanți, diversitate de genuri muzicale, design de scene impresionant, experiențe culinare inedite, tehnologie și activări de ultimă generație, street art, fashion, precum și alte surprize care vor fi dezvăluite în perioada următoare”, mai anunță organizatorii.

