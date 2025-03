O atletă din Rusia, descalificată de la maratonul din Tokyo. A folosit metroul ca să ajungă mai repede la linia de sosire

O atletă din Rusia, Daria Yadernaya, a fost descalificată de la maratonul din Tokyo, de săptămâna trecută, după ce ar fi trișat. Ea a folosit metroul ca să ajungă mai repede la linia de sosire, transmite eurosport.ro.

Rusoaica Daria Yadernaya, înscrisă la maratonul de la Tokyo, a obținut cel mai bun rezultat dintre reprezentantele Rusiei – 2 ore, 46 de minute, 42 de secunde. Au luat startul peste 37.000 de alergători.

A Russian runner Daria Yadernaya has been disqualified for cheating at the Tokyo Marathon.



As the organizers found out, during the marathon, Daria Yadernaya, a teacher at Moscow State Institute of International Relations, missed several checkpoints and used shortcuts, which… pic.twitter.com/UweeD78zjw