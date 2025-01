Cine sărbătorește Anul Nou Lunar Chinezesc al șarpelui și cum?

Mai multe țări își sărbătoresc noul an pe baza calendarului lunisolar chinezesc, care este determinat de mișcările Soarelui și Lunii.

Anul Nou Chinezesc sau Anul Nou Lunar este o sărbătoare majoră în multe țări asiatice și în diasporele lor de pe tot globul.



Anul Nou Chinezesc, denumit și Festivalul Primăverii, este o sărbătoare de aproximativ două săptămâni care marchează prima zi a anului calendaristic chinezesc, care începe azi anul acesta. Fiecare An Nou Chinezesc se învârte în jurul unui ciclu de 12 ani și este asociat cu un animal din zodiacul chinezesc, care este apoi asociat cu oricare dintre cele cinci elemente: metal, lemn, apă, foc și pământ.

Acest an nou marchează anul șarpelui de lemn.



În timp ce originile sale sunt în China, iar comunitățile chineze din țări precum Malaezia, Filipine și Singapore sărbătoresc sub același nume și cu tradiții similare, altele, cum ar fi Vietnam și Peninsula Coreeană, au un nume complet diferit pentru Noul lor Lunar, Festivaluri de an.

Cum se sărbătorește Anul Nou Chinezesc?

Zilele premergătoare noului an sunt petrecute curățând temeinic gospodăriile pentru a curăța spațiul de orice ghinion din anul precedent. Se crede că această curățare aduce noroc pentru anul care urmează. Decorațiile cresc și ele, inclusiv felinare, tăieturi de hârtie și vopsea proaspătă – toate într-o culoare roșu aprins, care invită și la noroc.

Sărbătorile încep cu o cină de reuniune de familie în ajunul noului an. Pe măsură ce sosește prima zi a noului an, casele se umplu de familie și prieteni care vin cu cadouri, portocale și plicuri roșii cu sume mici de bani, cunoscute sub numele de ang pao sau hongbao, pentru cei mici.

Sunt schimbate salutări și urări de bine, inclusiv expresiile mai comune în limba chineză Gong Xi Fa Cai și Xin Nian Kuai Le, care se traduc aproximativ prin fericire, pace și prosperitate pentru zilele următoare. Convingerile variază, unii se abțin de la a-și mătura casele sau de a-și tăia părul și unghiile în primele zile de teama să nu-și piardă norocul acumulat prin vizitele celor binevoitori de Anul Nou, potrivit Yvonne Goh, o malaeziană de origine chineză.

Sărbătoarea zi de zi

Dansurile tradiționale ale leului sunt o parte centrală a sărbătorilor, deoarece invită noroc și alungă spiritele rele din case, afaceri și locuri de muncă. În mod tradițional, femeile căsătorite erau așteptate să petreacă prima zi a Anului Nou Chinezesc cu socrii lor, în timp ce a doua zi era rezervată fiicelor să-și viziteze părinții.



Se așteaptă ca a treia zi să fie mai liniștită, iar odihna este prioritară, în timp ce a patra și a cincea zi sunt dedicate Zeului bogăției. Se spune că a șasea zi de sărbători îi vede pe oameni să scape de lucrurile vechi sau nedorite și să reia munca.

În a șaptea zi, se crede că zeița-mamă a Chinei, Nuwa, a creat oamenii.

Coreenii sărbătoresc „Seollal”, marca vietnameză „Tet”

Anul Nou coreean (Seollal) și Anul Nou vietnamez (Tet) sunt, de asemenea, sărbătorite, în felul lor unic.

Anul Nou coreean este sărbătorit pe o perioadă de trei zile, unde sărbătorile sunt în mod tradițional centrate pe adunările de familie, mâncarea tradițională coreeană și ritualurile. Pentru sud-coreeni și nord-coreeni, acesta va fi anul șarpelui verde, despre care se crede că aduce transformare, creștere și dezvoltare.

Unele dintre cele mai importante aspecte ale festivităților coreene includ sebae, o reverență profundă de respect făcută de generațiile mai tinere față de bătrânii lor, ca o modalitate de a le ura un an nou fericit.

De obicei, sebae este efectuată purtând haine tradiționale numite hanbok. În schimb, bătrânii le oferă tinerilor jetoane de numerar în plicuri numite sebaetdon.

Închinarea strămoșilor, cunoscută sub numele de charye, este, de asemenea, o parte importantă a noului an. Mâncarea este așezată pe masă ca ofrande către strămoși, iar plecăciuni adânci sunt făcute în semn de respect.

Ce se mănâncă

O supă de prăjitură de orez cunoscută sub numele de tteokguk este, de asemenea, servită alături de alte feluri de mâncare, cum ar fi găluște coreene. Cu toate acestea, tteokguk ocupă un loc special pe masa de sufragerie, deoarece este servit o dată pe an, din cauza credințelor că consumul lui ar îmbătrâni o persoană cu un an.

„Festivalul primei zile”

Sărbătorirea Anului Nou vietnamez de Tet, prescurtare pentru Tet Nguyen Dan, care înseamnă „festivalul primei zile”, este sărbătorită pe parcursul a trei zile, spre deosebire de tradiționala 15 a Anului Nou Chinezesc.

Tet este una dintre cele mai importante sărbători din Vietnam, unde birourile și afacerile se închid timp de șapte până la nouă zile în preajma sărbătorii.

Vietnamezii acordă prioritate petrecerii timpului cu familia, respectarea strămoșilor, rugăciunea zeilor, precum și odihna înainte de începerea unui nou an.

Vietnamezii respectă Ong Cong, ziua Zeului Bucătăriei

Înainte de Tet, vietnamezii respectă Ong Cong, ziua Zeului Bucătăriei, o zeitate despre care se crede că guvernează treburile familiei. În această zi, altarele familiei pentru strămoși sunt curățate, se scot daruri noi și se arde tămâie. Ambalarea prăjiturii Chung, numită și tortul Tet, curățarea și decorarea caselor cu kumquats, flori de piersici și flori de cais sunt, de asemenea, parte integrantă a preparatelor.



Și cu o zi înainte de Tet, familiile pregătesc cinci tăvi cu fructe care sunt așezate la altar pentru strămoși, în timp ce vizitele la mormintele strămoșilor se fac cu ofrande.

De obicei, prima zi de sărbătoare este rezervată pentru partea paternă a familiei, în timp ce a doua zi este pentru partea maternă.

Cultura vietnameză îi pune și pe profesori în mare atenție, a treia zi a noului an fiind dedicată onorării profesorilor, potrivit Aljazeera.

„Losar” din Tibet și „Tsagaan Sar” din Mongolia

În Tibet și părți ale Indiei cu comunități budiste tibetane semnificative, Losar, care se traduce prin noul an în calendarul lunisolar tibetan, este sărbătorit într-un interval de timp similar cu Anul Nou Chinezesc. Cu toate acestea, datele sunt ușor diferite, Losar-ul din acest an urmând să fie marcat pe 28 februarie și extinzându-se pe o perioadă de 15 zile.

Losar este adesea observat prin ritualuri tradiționale și religioase desfășurate în mănăstiri și temple, evenimente culturale și legături de familie prin mese și cadouri comune.

Mongolia își va sărbători noul an, cunoscut sub numele de Tsagaan Sar pe 1 martie, pe baza calendarului lunisolar mongol.

Cu toate acestea, pregătirile încep din timp, ceea ce include curățenia casei și pregătirea alimentelor. Familia, vecinii și prietenii se vizitează unul pe altul, ofrandele sunt dedicate zeităților și ziua de Anul Nou propriu-zisă începe cu mersul într-o direcție specifică, pe baza prescripțiilor zodiacale.

