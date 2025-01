Astăzi este „Blue Monday“, cea mai deprimantă zi din an

Luni, 20 ianuarie, a fost desemnată acum 20 de ani drept cea mai deprimantă zi din an. Conceptul se numește „Blue Monday“, însă mulți cred că este vorba doar de o strategie de marketing.

În 2005, o companie britanică numită Sky Travel a desemnat a treia zi de luni din ianuarie „Blue Monday”. Această companie de turism susținea că aceasta este ziua din an în care nivelul de fericire scade cel mai mult, ajungând la cel mai jos punct, potrivit Forbes.

Se pare că Sky Travel a colaborat cu un psiholog britanic pe nume Cliff Arnall pentru a dezvolta o „formulă a depresiei”.

[W+(D-d)] x TQ împărțit la M x NA. În această formulă, W reprezintă vremea, D pentru datoria ta, d pentru salariul lunar, T pentru perioada de după Crăciun, Q pentru timpul de când nu ai reușit să renunți la ceva de care ai încercat să renunți, M pentru niveluri scăzute de motivație și NA pentru necesitatea de a lua măsuri. Din această formulă, au ajuns cumva în a treia zi de luni a lunii ianuarie ca fiind cea mai proastă zi din punct de vedere al fericirii. Dar nu este clar cum s-a întâmplat asta și ce dovezi științifice se află în spatele acestei formule. Sky Travel, erau o companie de turism, nu un institut de cercetare științifică. Mai mult, după 5 ani, în 2010, compania a dat faliment.

Pericolele conceptului Blue Monday

De asemenea, nu are sens ca o zi să fie deosebit de proastă pentru toată lumea. O mulțime de lucruri fericite s-ar putea întâmpla pe 20 ianuarie. Există, de exemplu, Ziua Națională a Iubitorului de Brânzeturi, menționată mai sus. Așadar, dacă îți place brânza, 20 ianuarie ar putea fi o zi deosebit de Gouda pentru tine, ca să spunem așa. Sau s-ar putea să sărbătorești ziua de naștere a actorului Rainn Wilson dacă ești fan The Office sau Rainn Wilson însuși. Indiferent, nu uitați, nicio zi din an nu este universal grozavă pentru toată lumea sau universal groaznică pentru toată lumea – nici măcar Ziua Inaugurării Prezidențiale.

În general, a te aștepta ca o anumită zi să fie deosebit de bună sau deosebit de rea fără un motiv clar poate să nu fie un lucru deosebit de înțelept de făcut. Ar putea crea o problemă de așteptări. Nu subestima niciodată puterea sugestiei. Pesimismul cu privire la o zi ar putea fi o profeție care se împlinește singur, care te face să te simți deprimat și deprimat. Ai putea ajunge să ratezi și oportunități, deoarece anticipezi că ziua va fi proastă. În cele din urmă, cu excepția cazului în care aveți o mașină a timpului sau acces la tărâmul cuantic așa cum are Ant-Man, nimeni nu poate spune dacă o anumită zi va ajunge să fie bună sau rea.

