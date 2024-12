Casa emblematică din filmul „Singur acasă“, vândută pentru 5 milioane de dolari

Casa emblematică din filmul „Singur acasă“ (Home Alone) și-a găsit un cumpărător care a dat 5 milioane de dolari, chiar înainte de Crăciun.

În mai, proprietatea din Illinois – care are cinci dormitoare și șase băi – a fost scoasă la vânzare la 5,25 milioane de dolari, potrivit The Indeendent. Pe site-ul Coldwell Banker Realty, unde este listată casa, lista scrie acum „sale pending”, adică vânzătorul a acceptat o ofertă pentru proprietate.

Exteriorul conacului a fost folosit ca și casă a familiei McCallister atât în ​​Home Alone (1990), cât și în continuarea din 1992 Home Alone 2: Lost in New York.



Macaulay Culkin, care l-a interpretat pe Kevin McCallister în filme, a recunoscut că s-a gândit să cumpere casa când a ieșit pe piață la începutul acestui an.

El a spus pentru Entertainment Weekly: „M-am gândit să-l cumpăr – doar pentru chicoteli.”



Casa, care are o suprafață de 836 de metri pătrați, a fost construită în 1921 și are:

patru șeminee,

două spălătorii,

două căzi cu hidromasaj,

un bar umed,

spațiu de recreere,

o sală de sport,

o sală de cinema privată

un teren de sport interior.



Oricine cumpără casa va spera că peripețiile din filme nu vin cu ea. Primul film spunea povestea băiețelului de opt ani al lui Culkin, Kevin, care este lăsat accidental în urmă în timp ce familia lui călătorește în Europa de Crăciun.



Kevin este forțat să apere casa de doi spărgători inepți interpretați de Joe Pesci și Daniel Stern.

Citește și: Elicea unei eoliene riscă să cadă peste un azil de bătrâni din Poarta Albă