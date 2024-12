(VIDEO) Sezonul sărbătorilor a început la New York. A fost iluminat bradul de Crăciun din Rockefeller Center

A fost aprins bradul de Crăciun din Rockefeller Center, marcând ceea ce mulţi consideră adevăratul început al sezonului de sărbători. În acest an, 50.000 de luminițe multicolore decorează un molid norvegian ce măsoară de 23 de metri.

Aprinderea luminițelor care decorează bradul uriaş de Crăciun atrage mii de oameni în Rockefeller Plaza. Tradiţia datează din 1933, conform News.ro.

Zăpada a căzut uşor în New York City în timp ce bradul masiv a fost iluminat cu 50.000 de lumini multicolore şi a fost decorat cu o stea din cristal Swarovski. Bradul din acest an, un molid norvegian înalt de 23 de metri şi cu o circumferinţă de 13 metri, provine din West Stockbridge, Massachusetts. Cântăreşte aproximativ 11 tone şi are în jur de 70 de ani.

Aprinderea bradului a fost un eveniment paşnic şi plin de bucurie, găzduit de Kelly Clarkson împreună cu Savannah Guthrie, Craig Melvin, Hoda Kotb şi Al Roker de la Today.

