Un copil a căzut de pe un vas de croazieră

Un băiat, de 12 ani, care se afla la bordul unei nave de croazieră, a murit după ce a căzut de la unul din balcoanele vasului de pe puntea numărul 8. Vasul se afla la finalul unei croaziere de o săptămână şi se îndrepta spre Texas.

Tragedia a avut loc pe 7 septembrie, la bordul navei de croazieră Harmony of the Seas de la Royal Caribbean. Copilul călătorea împreună cu familia. El a căzut de la balcon, când a încercat să intre în cabină prin hublou pentru că uitase cheia.

Din cauza rănilor suferite, copilul a murit înainte ca nava de croazieră să ajungă la destinaţie, la Galveston, în Texas.

Tragedia vine după ce un băiat de 16 ani a căzut și el de pe aceeaşi navă, în 2019. Conform mai multor surse, adolescentul a căzut în timp ce încerca să intre în cabina sa de pe balcon. Biroul de Medicină Legală din Broward a confirmat pentru revista PEOPLE că băiatul se afla la etajul opt al navei.

Harmony of the Seas a fost cea mai mare navă de croazieră din lume la lansarea sa, în 2016. Nava are 16 punți pentru oaspeți, 2.747 de cabine și poate transporta peste 5.000 de oaspeți.

