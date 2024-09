Cât costă cea mai „tare” bere din lume. Are 75% alcool

Beithir Fire, o bere scoțiană, cu alcool de 75 %, pretinde a fi cea mai tare bere din lume. „Are gust de arsură”, a declarat un degustător de bere după ce a încercat-o .

Majoritatea berilor au un conținut de alcool cuprins între trei și cinci procente, astfel încât Beithir Fire este însoțită de o etichetă de avertizare de un galben strălucitor pe care se precizează că nu trebuie băuți mai mult de 35 ml dintr-o dată, scrie dailymail.

Berea costă 45,95 lire sterline pentru o sticlă de 330 ml

Berea costă 45,95 lire sterline pentru o sticlă de 330 ml și are pe etichetă un dragon care suflă foc – o aluzie la omonimul său.

Băutura unică a fost creată de 88 Brewery și „s-a născut dintr-o relație între două dintre cele mai renumite produse ale Scoției, berea și băuturile alcoolice distilate”.

Potrivit site-ului web al fabricii de bere, berea de orz în stil scoțian este fabricată timp de două luni și apoi amestecată cu alcool scoțian pur, înainte de a fi supusă fermentării și filtrării triple pentru a elimina toate impuritățile.

Berea este descrisă de 88 Brewery ca având un impact inițial care „încălzește gura și provoacă papilele gustative, urmat de o lovitură de fructe uscate și fum, cu un final foarte maltezat, asemănător orzului”.

„Este foarte tare. Are gust de arsură“

Gazda contului TikTok @1minutebeerrereview, „Dan”, a băut un pahar de 35 ml de Beithir Fire și a declarat: „Este foarte tare. Are gust de arsură. Limba mea este acum amorțită”.

În folclorul scoțian, Beithir este un dragon mare care locuiește în peșteri și văi muntoase și are o înțepătură veninoasă. Beithir Fire nu își trage numele doar din această legendă, ci și din faptul că primul steag regal scoțian avea un dragon.

Directorul executiv al 88 Brewery, Andrew Chapman, a declarat pentru MailOnline Travel: „Am creat berea pentru o cerere specifică a unui distribuitor de pe o piață de peste mări. Inițial a fost gândită să fie un produs pentru un singur distribuitor pe o singură piață.

După câțiva ani, secretul s-a aflat și am început să primim cereri pentru produs în Marea Britanie și pe alte piețe internaționale. Personal, nu am simțit niciodată că limba îmi amorțește atunci când am băut Beithir Fire. Cu toate acestea, este mai puternic decât un whisky de butoi și trebuie tratat ca atare. Este mai probabil să sorb încet berea decât să iau o gură mare”.

