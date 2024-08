Cea mai bogată femeie din lume nu mai este moștenitoarea L’Oréal

Alice Walton, moștenitoarea imperiului Walmart, a depășit-o pe moștenitoarea L’Oréal și a devenit cea mai bogată femeie din lume. Averea ei ar putea în curând să depășească 100 de miliarde de dolari, relatează Business Insider.

Alice Walton, fiica magnatului comerțului Sam Walton, are pentru prima dată peste 95 de miliarde de dolari, conform indexului Bloomberg al miliardarilor. Acest lucru se datorează faptului că prețul acțiunilor Walmart a crescut cu 44%, la un nivel record, în acest an, ceea ce a alimentat o creștere de 25 de miliarde de dolari a averii sale nete în aceeași perioadă. În schimb, Françoise Bettencourt Meyers – nepoata lui Eugène Schueller, care a fondat gigantul francez al cosmeticelor L’Oréal– are o avere cu 9 miliarde de dolari mai mică în acest an, ajungând la 91 de miliarde de dolari.

Schimbări în topul celor mai bogate femei

Aceasta reflectă o scădere cu 12% a acțiunilor L’Oréal începând din ianuarie. La sfârșitul anului trecut, averea lui Bettencourt-Meyers valora 100 de miliarde de dolari. Walton avea doar 70 de miliarde de dolari. Bettencourt Meyers ocupă locul 20 pe lista miliardarilor Bloomberg, indiferent de gen. Walton ocupă locul 18, chiar în urma celor doi frați ai ei, Jim (98 miliarde de dolari) și Rob (95,8 miliarde de dolari).

Se crede că frații dețin fiecare peste 11% din Walmart, presupunând că tatăl lor și-a împărțit în mod egal acțiunile din companie între cei patru copii ai săi. De asemenea, au câștigat peste 15 miliarde de dolari din vânzări de acțiuni și dividende de-a lungul anilor, estimează Bloomberg. Dacă averea lui Walton continuă să crească și depășește pragul de 100 de miliarde de dolari, ea se va alătura clubului de elită care îi include pe Elon Musk, Bill Gates și Warren Buffett.

