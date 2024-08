Donald Trump postează imagini false cu Taylor Swift și Swifties, sugerând în mod fals că are sprijinul cântăreței.

Taylor Swift încă nu a susținut niciun candidat la președinție în acest ciclu electoral. Dar fostul președinte Donald Trump spune că acceptă susținerea inexistentă a superstarului. Trump a postat „Accept!” pe contul său Truth Social, împreună cu un carusel de imagini (Swift) – dintre care cel puțin unele par a fi generate de AI (inteligența artificială).



Una dintre fotografiile manipulate de AI o înfățișează pe Swift ca unchiul Sam cu textul „Taylor vrea să votezi pentru Donald Trump”. Celelalte fotografii îi înfățișează pe fanii lui Swift purtând tricouri „Swifties for Trump”. Un reprezentant al Swift nu a răspuns imediat la cererea de comentarii a CNN.

Postare satiră

Una dintre postările care a fost distribuită de Trump este satira. O grămadă de fotografii false, generate de inteligență artificială, cu „Swifties pentru Trump” fac referire la atacul terorist dejucat planificat de la concertele lui Swift din Viena la începutul acestei luni, cu o legendă care spune: „Swifties se întorc către Trump după ce ISIS a dejucat concertul lui Taylor Swift”.

După publicarea acestui articol, un editor de la un site numit Wisconsin Right Now a contactat CNN pentru a spune că a făcut două dintre fotografiile postate de Trump la mitingul său din Racine, Wisconsin, în iunie. Jessica McBride a spus că femeia din două dintre fotografii – singurele două fotografii care nu au fost generate de AI – se numește Jenna Piwowarczyk.

„Cunosc atât de mulți Swifties care au valori conservatoare și mulți, mulți alții care s-au adresat pentru a-și exprima sprijinul și aprecierea pentru mișcarea ‘Swifties for Trump’”, a spus Piwowarczyk într-o declarație furnizată de Wisconsin News Now. „Concentrându-se mai mult pe fotografiile cu inteligență artificială decât pe persoana REALĂ din fotografiile pe care Trump le-a distribuit, cred că mass-media ratează ocazia de a recunoaște că, dintre toți milioanele de fani Taylor Swift, desigur că vor fi mulți care îl susțin pe Trump. și valorile conservatoare și, de asemenea, îi iubesc muzica. Noi existam. Suntem reali.”

„Swifties for Kamala”

Fanii lui Swift – cunoscuți sub numele de Swifties – au devenit politic în acest ciclu electoral. Imediat după ce președintele Joe Biden s-a retras și l-a susținut pe vicepreședintele Kamala Harris, un grup mare de fani ai lui Swift au format o comunitate numită „Swifties for Kamala”, care nu este afiliată cântăreței. Grupul, care i-a mobilizat pe fanii Swift pentru a o ajuta pe Harris și pe alți candidați democrați, are peste 60.000 de adepți pe X.



În acest moment, un grup oficial „Swifties for Trump” nu a fost format, deși superstarul are fani conservatori, pro-Trump, care și-au exprimat sprijinul pentru fostul președinte pe conturile lor individuale de socializare.



Purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, a declarat pentru CNN: „Swifties pentru Trump este o mișcare masivă care crește în fiecare zi!”

În 2020, Swift l-a susținut pe Biden

În 2020, Swift i-a susținut pe Biden și Harris în oferta lor pentru Casa Albă.Vorbind despre susținerea ei la acea vreme, Swift a declarat pentru revista V în octombrie 2020: „Schimbarea de care avem cea mai mare nevoie este să alegem un președinte care să recunoască faptul că oamenii de culoare merită să se simtă în siguranță și reprezentați, că femeile merită dreptul de a alege ce li se întâmplă. trupurile lor și că comunitatea LGBTQIA+ merită să fie recunoscută și inclusă.”



În noaptea dezbaterii vicepreședințiale din 2020, Swift a postat pe rețelele de socializare: „O să mă uit și o să îl susțin pe @KamalaHarris țipând mult la televizor”.

Cauzele politice

Swift, care nu a fost politică în primul deceniu al carierei sale, a susținut vocal candidații și politicile democraților în ultimii ani. Ea este o susținătoare a comunității LGBTQ și a vorbit frecvent despre drepturile femeilor și sănătatea reproductivă. În documentarul ei din 2020, „Miss Americana”, Swift și-a exprimat regretul că nu a vorbit mai devreme despre cauzele politice. „Trebuie să fiu pe partea dreaptă a istoriei”, a spus ea într-o scenă emoționantă cu tatăl ei. Într-o altă scenă, Swift i-a spus publicistului ei că nu-i pasă dacă se confruntă cu reacții negative pentru că a ieșit împotriva lui Trump. „Nu-mi pasă. Dacă primesc critici pentru că spun: „Nu pune un rasist homofob în funcție”, atunci primesc critici pentru asta.”

Swift a postat pe Twitter despre disprețul ei față de Trump în 2020, scriind: „După ce ați aprins focurile supremației albe și rasismului în toată președinția voastră, aveți curajul să pretindeți superioritate morală înainte de a amenința cu violența? ‘Când încep jafurile, împușcăturile’??? Vă vom vota în noiembrie.”

Trump pare să recunoască că Swift nu îl susține de fapt

Un purtător de cuvânt al „Swifties pentru Kamala” a spus că grupul lor s-a lansat pentru a „împărți valori” cu Harris și colegul ei, Tim Walz. „Credem că Harris-Walz va lupta pentru drepturile noastre și ale celor dragi și va ajuta să facă această țară mai sigură pentru toată lumea”, a declarat Carly Long, director de comunicații al Swifties pentru Kamala.

„Mișcarea noastră a început și a câștigat un impuls semnificativ pentru că, așa cum spunea Taylor Swift în 2020, Donald Trump este „un rasist homofob” și nu susținem și nu putem susține un astfel de președinte. Nu reprezentăm fiecare Swiftie, dar credem că există un motiv pentru care nu avem nevoie de inteligență artificială pentru a ne arăta sprijinul pentru Harris.” În ciuda postării sale, Trump pare să recunoască că Swift nu îl susține de fapt.



În noua carte, „Ucenic în Țara Minunilor”, Trump i-a spus autorului Ramin Setoodeh: „Cred că este frumoasă – foarte frumoasă! O găsesc foarte frumoasă. Cred că e liberală. Probabil că nu-i place Trump.” După ce cartea a fost lansată, Swifties din stânga s-au adresat rețelelor de socializare cu un mesaj pentru fostul președinte: „Stai departe de ea”.