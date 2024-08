Pălăria purtată de Harrison Ford în filmul „Indiana Jones” s-a vândut cu 630.000 de dolari

Pălăria purtată de actorul Harrison Ford în cel de-al doilea film al francizei Indiana Jones a fost vândută la licitaţie. Pălăria de fetru maro, făcută special pentru filmul ”Temple of Doom”, a fost vândută joi la Los Angeles pentru suma de 630.000 de dolari.

Casa de licitaţii a declarat că pălăria a fost folosită şi în timpul unor şedinţe foto suplimentare. Ședințele au avut loc în studiourile de efecte vizuale ale producătorului George Lucas, transmite Mediafax.

Pălăria a fost purtată şi de dublura lui Ford în filmul din 1984, Dean Ferrandini. A fost vândută împreună cu fotografii inedite ale cascadorului. Ferrandini a murit anul trecut. Pălăria provine din colecţia sa personală, potrivit BBC.

De asemenea, la licitaţie a fost vândută o cască a unui stormtrooper imperial. Casca, folosită în filmul Star Wars Return Of The Jedi din 1983, a fost cumpărată cu 315.000 de dolari. A mai fost vândută o baghetă folosită de actorul Daniel Radcliffe în Harry Potter And The Prisoner of Azkaban, care a atras o ofertă de 53.550 de dolari.

Între timp, un costum purtat de Daniel Craig în filmul James Bond Skyfall a fost vândut cu 35.000 de dolari.

Casa de licitaţii Propstore este „mândră că a reuşit să pună în legătură un număr atât de mare de fani cu piesele istorice pe care le preţuiesc”.