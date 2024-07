Un tablou furat şi regăsit după şapte ani într-un staţie de autobuz, vândut la licitaţie

Un tablou al lui Titian furat şi regăsit după şapte ani într-o staţie de autobuz a fost vândut la licitaţie pentru suma de 17,6 milioane de lire sterline. Tabloul este cea mai bine vândută operă a pictorului italian, scrie News.ro.

„Rest On The Flight Into Egypt”, pictat de maestrul veneţian Tiţian la vârsta de doar 20 de ani, în 1510, a fost vândut de casa de licitaţii Christie’s din Londra.

Tabloul a fost furat din salonul casei Longleat din Wiltshire în 1995. El a fost găsit şapte ani mai târziu, fără ramă, într-o pungă de plastic lăsată într-o staţie de auzobuz din Londra.

Vânzarea sa stabileşte un nou record mondial de licitaţie pentru artist, au declarat organizatorii licitaţiei.

Tabloul are o „istorie extraordinară” şi agitată

Lord Bath, care i-a succedat tatălui său ca marchiz de Bath în 2020, moştenind moşia Longleat, a declarat că tabloul are o „istorie extraordinară”.

Tabloul, care o înfăţişează pe Maria legănându-l pe Iisus în timp ce Iosif îl priveşte, are o lăţime de 60 cm şi este pictat pe un panou de lemn.

De-a lungul anilor, a avut mai mulţi proprietari, inclusiv împăratul austriac Iosif al II-lea, înainte de a fi expus la Palatul Belvedere din Viena.

Trupele franceze au furat tabloul în 1809 pentru Muzeul Napoleon, care a fost înfiinţat de familia Bonaparte. Ulterior, a fost deţinut de un proprietar scoţian, înainte de a fi cumpărat de al patrulea marchiz de Bath în 1878, la o licitaţie Christie’s.

După ce a fost furat în 1995, a fost recuperat în 2002 de fostul detectiv de la Scotland Yard Charles Hill, după ce a fost oferită o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru informaţii.

Tabloul a avut o estimare la licitaţie între 15-20 milioane de lire sterline.

