(VIDEO) Cel mai bun restaurant din lume pentru 2024 a fost dezvăluit

Nu există nici o îndoială că Spania rămâne centrul de restaurante rafinate din lume. A fost dezvăluită lista celor mai bune 50 de restaurante din lume pentru 2024.



Șase restaurante din națiunea europeană au ajuns pe listă – trei dintre ele în primele cinci.

Premiile – considerate Oscarurile restaurantelorla nivel mondial – au fost înmânate miercuri seara la o ceremonie la Wynn din Las Vegas. Disfrutar din Barcelona a plecat cu premiul principal. Locul doi de anul trecut, este deținut și condus de bucătarii Oriol Castro, Eduard Xatruch și Mateu Casanas.

Un trio imbatabil

Faptul că acest trio s-a întâlnit în timp ce lucra la legendarul El Bulli ar trebui să ofere câteva indicii cu privire la ceea ce se pot aștepta mesenii. Mâncăruri imaginative și jucăușe executate cu măiestrie tehnică, precum Panchino umplută cu caviar, sandvișul gazpacho congelat și squab cu spaghete kombu, migdale și struguri.

Pe locul doi a venit este cucerit de Asador Etxebarri din Atxondo, nu departe de orașul-port spaniol Bilbao. Sub conducerea bucătarului Victor Arguinzoniz, este renumit pentru că oferă un grătar imbatabil care lasă calitatea ingredientelor să strălucească, cum ar fi un creveți roșu Palamós.

Dar Parisul nu îl poți nesocoti niciodată. Tabel de Bruno Verjus a ajuns pe locul trei, în timp ce un alt restaurant din Spania – Diverxo din Madrid – a ocupat locul al patrulea.

Pe locul cinci s-a clasat Maido din Lima, unul dintre cele trei restaurante din oraș care s-a clasat pe listă, dând încă un impuls reputației capitalei peruane ca principală destinație de luat masa din America de Sud.

Mexic a fost marele câștigător în America de Nord, câștigând trei restaurante pe listă, conduse de restaurantul Quintonil din Mexico City, care a ajuns pe locul șapte.

Restul listei

Asigurarea a șase restaurante pe listă a fost suficientă pentru a face din Spania cel mai mare câștigător al nopții din Vegas. În ceea ce privește orașele, Paris și Bangkok s-au clasat pe primul loc, fiecare având patru restaurante pe listă. Gaggan Anand, pe locul nouă, a fost cea mai bună intrare a capitalei thailandeze.

În ceea ce privește țara gazdă a evenimentului, SUA au avut două restaurante pe lista 50 de cele mai bune din acest an.

Atomix din New York a ocupat locul 6 anul acesta, crescând cu două locuri față de anul trecut. SingleThread, în orașul Healdsburg din Valea Sonoma din California, a aterizat pe locul 47.

Trei restaurante din Tokyo au fost premiate, cu restaurantul Sézanne (votat cel mai bun restaurant din Asia în 2024) pe locul 15 în capitala japoneză.

Hong Kong a văzut două dintre restaurantele sale ajunse pe listă, ambele făcând mișcări impresionante. Wing a fost cea mai mare intrare nouă a orașului din întreaga listă, pe locul 20. The Chairman a trecut de la locul 50 de anul trecut la numărul 26.

Lista este întocmită pe baza voturilor The World’s 50 Best Restaurants Academy, care este formată din 1.080 de experți internaționali în industria restaurantelor, inclusiv scriitori și bucătari de mâncare, din 27 de regiuni din întreaga lume.

Restaurantele pot câștiga premiul principal o singură dată, după care sunt înscrise într-un program separat „Best of the Best”, potrivit CNN.

Membrii acestui grup de elită includ Geranium și Noma din Copenhaga, precum și Eleven Madison Park din New York, The Fat Duck de lângă Londra, Osteria Francescana din Modena, Italia și Mirazur din Menton, Franța. Câștigătorul de anul trecut, Central of Lima, Peru, li se alătură acum pe această listă.

Cele mai bune 50 de restaurante din lume în 2024

1. Disfrutar (Barcelona, ​​Spania)



2. Asador Etxebarri (Atxondo, Spania)



3. Tabel de Bruno Verjus (Paris, Franța)



4. Diverxo (Madrid, Spania)



5. Maido (Lima, Peru)



6. Atomix (New York City) – Cel mai bun restaurant din America de Nord



7. Quintonil (Orașul Mexico, Mexic)



8. Alchimist (Copenhaga, Danemarca)



9. Gaggan Anand (Bangkok, Thailanda)



10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)



11. Septime (Paris, Franța)



12. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)



13. Trèsind Studio (Dubai, Emiratele Arabe Unite)



14. Quique Dacosta (Denia, Spania)



15. Sézanne (Tokyo, Japonia)



16. Kjolle (Lima, Peru)



17. Kol (Londra, Anglia)



18. Plénitude (Paris, Franța)



19. Reale (Castel di Sangro, Spania)



20. Wing (Hong Kong) – Cel mai mare premiu pentru noua intrare



21. Florilège (Tokyo, Japonia)



22. Steirereck (Viena, Austria)



23. Suhring (Bangkok, Thailanda)



24. Odette (Singapor)



25. El Chato (Bogotá, Columbia)



26. Președintele (Hong Kong) – Premiul pentru cel mai înalt alpinist



27. A Casa do Porco (São Paulo, Brazilia)



28. Elkano (Getaria, Spania)



29. Boragó (Santiago, Chile)



30. Restaurant Tim Raue (Berlin, Germania)



31. Belcanto (Lisabona, Portugalia)



32. Den (Tokyo, Japonia)



33. Pujol (Mexico City, Mexic)



34. Rosetta (Orașul Mexico, Mexic)



35. Frantzén (Stockholm, Suedia)



36. The Jane (Anvers, Belgia)



37. Oteque (Rio de Janeiro, Brazilia)



38. Sorn (Bangkok, Thailanda)



39. Piazza Duomo (Alba, Italia)



40. Le Du (Bangkok, Thailanda)



41. Mayta (Lima, Peru)



42. Ikoyi (Londra, Anglia)



43. Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Germania)



44. Mingles (Seul, Coreea de Sud)



45. Arpege (Paris, Franța)



46. ​​SingleThread (Healdsburg, California)



47. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Elveția)



48. Hiša Franko (Kobarid, Slovenia)



49. La Colombe (Cape Town, Africa de Sud)



50. Uliassi (Senigallia, Italia)

Citește și: Romantism și destin la Filarmonica Oltenia Craiova