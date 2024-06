Cyndi Lauper anunță un turneu de retragere

Cântăreața Cyndi Lauper, compozitoarea celebrei piese „Girls Just Wanna Have Fun”, a anunțat luni că va merge într-un turneu de rămas bun, în această toamnă. Ea va concerta pe stadioane din 23 de orașe din America de Nord, înainte de a se retrage de pe scena muzicală, relatează NBC NEWS.

„Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour”, turneul de adio, va începe pe 18 octombrie la Montreal și se va încheia pe 5 decembrie la United Center din Chicago. Printre concertele pe care le va susține se numără cele de la Madison Square Garden din New York, pe 30 octombrie, Bridgestone Arena din Nashville, pe 1 noiembrie, Intuit Dome din L.A., pe 23 noiembrie, Acrisure Arena din Palm Desert, pe 24 noiembrie, și Chase Center din San Francisco, pe 26 noiembrie.

Deschiderea concertelor va fi anunțată la o dată ulterioară

De asemenea, ea va susține un spectacol în afara arenei la Fox Theatre din Detroit, pe 24 octombrie. Biletele vor fi puse în vânzare vineri, la ora locală 10 a.m., pe LiveNation.com, iar deschiderea concertelor va fi anunțată la o dată ulterioară.

