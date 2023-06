Bohemian Rhapsody ar fi avut inițial alt titlu

O primă schiță a piesei Bohemian Rhapsody a trupei Queen, care va fi scoasă la licitație la Sotheby’s, dezvăluie un alt titlu de lucru pentru hitul din 1975, necunoscut până acum de fanii trupei și de cercetători.

Pe una dintre cele 15 pagini de ciorne timpurii pentru opera rock, compozitorul Freddie Mercury a scris cuvintele „Mongolian Rhapsody” aproape de partea de sus – dar a tăiat primul cuvânt și a scris „Bohemian” deasupra, relatează New York Times.

Schița se află printre bunurile lui Mercury – inclusiv mobilierul, costumele de scenă și schițele pentru alte hituri Queen, precum Somebody to Love, We Are the Champions și Killer Queen – care sunt vândute de prietena și moștenitoarea sa Mary Austin/ Ea a declarat pentru BBC că face acest lucru pentru a-și pune „ordine în afaceri”.

Cântecul Bohemian Rhapsody era aproape să fie ”respins” de Mercury

Versurile melodiei Bohemian – sau Mongolian Rhapsody – sunt scrise pe hârtie de scris de la defuncta companie aeriană British Midland, printre mâzgălelile lui Mercury. În 1976, Mercury a declarat că, în primele etape de scriere a cântecului, „aproape că l-am respins, dar apoi a crescut”. Se estimează că ciornele valorează 1,2 milioane de lire sterline.

Mai mulți biografi ai trupei Queen au declarat pentru New York Times că nu știau până acum de acest titlu de lucru.

Proiectul Bohemian Rhapsody dezvăluie, de asemenea, o versiune timpurie a unui alt vers. În loc de „Mama, tocmai am omorât un om / Am pus un pistol la capul lui, am apăsat pe trăgaci, acum e mort” (Mama/ Just killed a man /Put a gun against his head/ Pulled my trigger, now he’s dead.), se spune așa:

„Mama /A început un război/Trebuie să plec în seara asta/Trebuie să stau și să lupt” (Mama/There’s a war began/ I’ve got to leave tonight/I’ve got to stand and fight.)

Citește mai mult aici.