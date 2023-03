Cel mai frumos diamant roz va fi scos la licitaţie

Un diamant roz de 10,57 carate, obţinut dintr-o piatră brută de 23,78 carate descoperită în 2019 la o mină de diamante din Botswana, va fi vândut la licitaţie în iunie de casa Sotheby’s din New York. Până atunci, Eternal Pink, considerat unul dintre cele mai uimitoare diamante din lume, va face un turneu prin Hong Kong, China, Singapore, Geneva şi Dubai.

Diamantul roz violet purpuriu, tăiat în pernă, este considerat de licitatori „cel mai important diamant roz apărut vreodată la licitație”.

„Acest diamant este impecabil la nivel intern”, a declarat Alexander Eblen, specialist senior în pietre prețioase și bijuterii la casa Sotheby’s.

Eternal Pink are cel mai mare preț estimat pe carat

Sotheby’s și experții se așteaptă ca Eteral Pink să depășească 35 de milioane de dolari şi să doboare recordul de 57,7 milioane de dolari obținut de diamantul Williamson Pink Star, vândut in octombrie 2022. Acest diamant de 11,15 carate, tot roz, deține titlul de cel mai scump diamant per carat vândut vreodată (5,2 milioane de dolari per carat), cu o estimare de prevânzare de 1,9 milioane de dolari pe carat.

Prețul estimat pe carat al diamantului Eternal Pink este de 3,3 milioane de dolari, cel mai mare preț pe carat al oricărui diamant sau bijuterie înainte de vânzare, potrivit Sotheby’s.

Eternal Pink, cel mai frumos diamant roz

Cu o culoare clasificată drept „Fancy Vivid Purplish Pink”, diamantul Eternal Pink se încadrează într-un subgrup rar alcătuit din mai puțin de 2% din toate diamantele existente.

Culoarea lui „este cea mai frumoasă și mai concentrată nuanță de roz în diamante pe care am văzut-o vreodată”, a declarat Quig Bruning, șeful departamentului de bijuterii de la Sotheby’s America.

„Este dificil să nu-i exagerăm raritatea și frumusețea”, a declarat Wenhao Yu, președintele departamentului bijuterii și ceasuri de la Sotheby’s Asia.

