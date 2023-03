O cățea a dat naștere la 21 de căței în 27 de ore

O femelă din rasa Dog German a devenit o supermamă, după ce a născut 21 de pui în decurs de 27 de ore.

Namine, de 2 ani, și-a început „călătoria“ de a deveni mamă, miercurea trecută, potrivit CNN.

Câinele îi aparține Taniei Dubbs din Pocahontas, Virginia. Femelei i-au trebuit un total de 27 de ore pentru a aduce pe lume un total de 21 de pui, deși doi au murit, din păcate, la scurt timp după naștere.

Aproape toți cățeii cântăreau peste un kilogram, a spus Dubbs.

Mândra proprietară a spus că a fost surprinsă de numărul de pui născuți, așteptându-se ca Namine să aibă 13-14 pui.

Doi dintre pui nu au supraviețuit

„Așa că am ajuns la 16 ani și apoi ea a mai avut una”, a spus Dubbs. „Stăteam pe pat și ea era cu mine și vorbeam cu o prietenă la telefon. Am auzit un zgomot, m-am uitat și am spus că avem un alt cățel. Și acest lucru a acontinuat până am ajuns la 21.”

Marii Danezi sunt una dintre cele mai mari rase de câini domestici.

Câinii de talie medie aduc pe lume de la 1 la 12 căței, spune American Kennel Club. Câinii mari, precum danezii, tind să aibă mai mulți pui.

Un mastiff napolitan pe nume Tia deține în prezent recordul mondial Guinness pentru cel mai mare așternut, cu 24 de pui născuți în 2004.