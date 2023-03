Un arestat la domiciliu a cerut să meargă la pușcărie pentru că îl înșela nevasta

Un bărbat, de 41 de ani, din localitatea italiană Cafasse, în provincia Torino, care era arestat la domiciliu, a cerut instanței de judecată să fie transferat la închisoare când a aflat că partenera lui de viață avea amant, informează Digi24.

Potrivit Torino Today, bărbatul are o condamnare definitivă pentru mai multe furturi. El mai are de ispășit din pedeapsă o perioadă de șase luni, fiind arestat la domiciliu. Recent, însă, partenera lui de viață i-a mărturisit că are amant și că se întâlnește în mod constant cu el.

Pentru că situația a devenit de nesuportat pentru el, la începutul lunii februarie bărbatul a depus la instanța o cerere de transfer din arest la domiciliu la penitenciar, menționând care sunt motivele și spunând că i-ar fi mai bine la închisoare decât acasă.

Cererea a fost aprobată în câteva zile. Astfel, bărbatul a fost ridicat de acasă de carabinieri și dus la penitenciarul Ivrea, de unde va fi eliberat la sfârșitul verii.