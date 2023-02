George Michael şi Willie Nelson, nominalizaţi pentru a fi incluşi în Rock&Roll Hall of Fame

Regretatul solist pop George Michael, legendarul cântăreţ country în vârstă de 89 de ani Willie Nelson şi interpreta rap Missy Elliott se numără printre artiştii nominalizaţi în acest an pentru a fi incluşi în Rock & Roll Hall of Fame, transmite miercuri Reuters.

Dintre cele 14 nominalizări din acest an, şase artişti – George Michael, Willie Nelson, Missy Elliott, Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon – şi două formaţii – Joy Division/New Order şi The White Stripes – se află la prima nominalizare de acest fel.

Pe lista nominalizărilor se mai află cântăreaţa Kate Bush, trupele rock Iron Maiden, Rage Against the Machine şi Soundgarden, grupul R&B The Spinners şi formaţia hip-hop A Tribe Called Quest. Toţi aceşti muzicieni au mai fost nominalizaţi şi în trecut.

„Artiştii (propuşi în acest an – n.red.) şi-au creat propriul stil, influenţând deopotrivă generaţii de oameni, precum şi de artişti care le-au călcat pe urme”, a declarat John Sykes, preşedintele Fundaţiei Rock & Roll Hall of Fame.

Pentru a putea fi nominalizaţi, muzicienii sau formaţiile trebuie să-şi fi lansat primele înregistrări comerciale cu cel puţin 25 de ani înainte de anul în care primesc o astfel de nominalizare. 2023 este primul an în care cântăreaţa rap Missy Elliott şi trupa The White Stripes au devenit eligibile.

Anul trecut au fost incluşi în Hall of Fame rapperul Eminem, grupul Duran Duran, legenda country Dolly Parton, cântăreaţa rock Pat Benatar, formaţia pop Eurythmics şi soliştii Lionel Ritchie şi Carly Simon.

Laureaţii sunt aleşi dintre nominalizări în baza a peste 1.000 de voturi ale unor muzicieni, istorici ai muzicii şi oameni din industria muzicală din întreaga lume. Fanii pot vota online sau în persoană la muzeul Hall of Fame din Cleveland.

Numele celor care vor fi aleşi pentru a intra în acest an în Rock&Roll Hall of Fame vor fi anunţate în luna mai, când Willie Nelson va avea deja 90 de ani, iar ceremonia de includere va avea loc în cursul toamnei.