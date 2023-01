Actrița Annie Wersching a murit la 45 de ani

Actrița Annie Wersching, cunoscută pentru rolurile sale din serialele de televiziune 24, Bosch și Timeless, a murit duminică dimineață la Los Angeles, după ce a pierdut lupta cu cancerul, a confirmat agentul ei pentru Deadline.

Actrița în vârstă de 45 de ani a fost diagnosticată cu cancer în 2020, dar a continuat să lucreze.

„Există o gaură imensă în sufletul acestei familii astăzi. Dar ea ne-a lăsat instrumentele necesare pentru a o umple. A găsit minunea în cele mai simple momente. Nu avea nevoie de muzică pentru a dansa. Ea ne-a învățat să nu așteptăm ca aventura să te găsească. „Du-te și găsește-o”. Este peste tot’. Și o vom găsi”, a declarat soțul său, Stephen Full, pentru CNN.

Născută și crescută în St Louis, Missouri, Annie Wersching a apărut în zeci de seriale de televiziune de-a lungul carierei sale de două decenii.

Prima aparație a avut-o în în Star Trek: Enterprise, iar apoi a avut roluri recurente în sezoanele șapte și opt din 24, precum și în seriale precum Bosch, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways, The Rookie și, cel mai recent, în cel de-al doilea sezon din Star Trek: Picard, în rolul reginei Borg, potrivit The Guardian.

Wersching a fost și vocea lui Tess în jocul video The Last of Us. Neil Druckmann, directorul de creație al noului serial HBO Max The Last of Us, bazat pe joc, a scris pe Twitter: „Tocmai am aflat că draga mea prietenă, Annie Wersching, a decedat. Tocmai am pierdut o artistă și o ființă umană frumoasă. Inima mea este distrusă. Gândurile sunt alături de cei dragi ei”.

Annie Wersching era căsătorită cu actorul Stephen Full și avea doi copii.