Popularitatea prinţului Harry a scăzut la un nivel record după publicarea autobiografiei

Popularitatea ducelui de Sussex, Prințul Harry, în rândul publicului britanic a scăzut la cel mai scăzut nivel din istorie după afirmațiile sale împotriva familiei regale, potrivit primului sondaj de opinie realizat de la publicarea autobiografiei sale, „Spare“ (Rezervă), relatează cotidianul londonez The Times, citat de G4Media.

Sondajul YouGov a constatat că doar 24% dintre oameni au o părere pozitivă despre prințul Harry, față de 68% care îl critică. Rata de aprobare a acestuia a scăzut cu șase puncte în decurs de o săptămână.

Bani mulţi, simpatie puţină

Harry și soția sa, Meghan, sunt acum atât de antipatizați de britanicii mai în vârstă încât ratingul lor este mai prost decât cel al Ducelui de York, fratele mai mic căzut în dizgrație al Regelui Charles în rândul persoanelor de peste 65 de ani.

De asemenea, sondajul a constatat că 41% au crezut că motivația lui Harry pentru publicarea cărții salea fost banul, în timp ce doar 21% au acceptat explicația lui Harry că a vrut să își prezinte versiunea sa.

Constatările vor fi o ușurare pentru Palatul Buckingham, deoarece arată că dezvăluirile ducelui au avut un efect redus asupra popularității regelui, reginei sau prințului moștenitor William, toți cei care atrag critici în carte.

Ratingul regelui și al prințului William a crescut de la ultimul sondaj realizat de YouGov, în timp ce acela al Camilei a scăzut doar puțin. Cu toate acestea, numărul persoanelor care spun că sunt opuse monarhiei a crescut de la 15% la 21% din septembrie.

Cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani sunt mult mai predispuși să aibă sentimente negative decât cei mai în vârstă – 35% spun că sunt puțin sau foarte stânjeniți, față de doar 11% dintre cei cu vârsta de 65 de ani sau mai mult.

Puțin sub 60% dintre oameni cred că monarhia este bună pentru Marea Britanie, în timp ce 64% sunt în favoarea păstrării instituției.

Harry, mai antipatizat decât unchiul său Andrew

Sondajul, care a fost realizat la începutul acestei săptămâni, după publicarea cărții „Spare“, a constatat o diviziune generațională puternică în reacțiile la carte. S-a constatat că 39% dintre cei sub 25 de ani au o părere pozitivă despre Harry, față de doar 9% dintre cei peste 65 de ani.

În rândul celor de peste 65 de ani, Harry și Meghan sunt acum mai antipatizați decât Andrew. În timp ce 60% din generația mai în vârstă are o părere „foarte” negativă despre Andrew, procentul crește la 69% pentru Meghan și la 73% pentru Harry.

În general, prințesa regală, Anne, sora Regelui Charles – care a scăpat de critici – este acum cea mai populară persoană regală în vârstă din Marea Britanie. Șapte din 10 au o părere pozitivă despre ea (72%) și, deși este o cifră similară cu cea a lui William (70%) și Catherine (68%), ea este antipatizată de mai puține persoane, ceea ce îi conferă un scor net mai mare, de plus 59 față de plus 49 pentru Prințul de Wales și plus 50 pentru Prințesa de Wales.

Britanicii sunt, de asemenea, ceva mai puțin convinși că țara va mai avea un monarh și peste 100 de ani, numărul celor care cred că „cu siguranță” va exista a scăzut de la 18% la 12%, deși numărul celor care cred că „probabil” va mai exista un rege sau o regină și peste 100 de ani rămâne aproximativ la fel ca înainte (35%).