Rochie de bal a Prințesei Diana, scoasă la licitație

O rochie de bal a Prințesei Diana aflată într-o colecție privată va fi scoasă la licitație în cursul acestei luni la Sotheby’s din New York, estimându-se că va fi vândută cu o sumă între 80.000 și 120.000 USD.

Rochia fără bretele, din catifea de mătase, a fost concepută în 1989 de Victor Edelstein, care a creat rochii pentru Prințesa Diana între 1982 și 1993. Unul dintre cele mai faimoase modele ale sale a fost rochia Travolta, pe care Prințesa Diana a purtat-o ​​pentru prima dată la o cină de gală la Casa Albă în noiembrie 1985.

Rochia care va fi vândută la Sotheby’s pe 27 ianuarie a fost purtată de Prințesa Diana pentru un portret regal alături de Regele Charles în 1991, iar apoi pentru o altă sesiune de portrete cu fotograful Mario Testino, care au apărut în Vanity Fair în 1997.

Prințesa Diana a inclus rochia mov închis în celebra licitație caritabilă din 1997, în cadrul căreia a oferit 80 de rochii din colecția ei personală pentru a strânge fonduri pentru AIDS Crisis Trust și Royal Marsden Hospital Cancer Fund. Rochia a fost cumpărată de un colecționar privat din New York pentru 24.150 de dolari.

Prințesa Diana a murit în august 1997, imediat după licitație, la vârsta de 36 de ani.

„De atunci se află în aceeași colecție privată și nu a mai fost purtată sau prezentată publicului”, spune Christina Prescott-Walker, directorul global de artă și obiecte Sotheby’s.

Bijuterie a prințesei Diana, vândută tot la licitație

„Prițesa Diana rămâne una dintre cele mai recunoscute și îndrăgite personalități publice din istoria recentă, care a lăsat o moștenire de durată ce continuă să inspire oameni din întreaga lume la 25 de ani de la tragica ei moarte”, spune Prescott-Walker. „Printre multele ei influențe de durată, Prințesa Diana era venerată pentru stilul ei, care este probabil cel mai bine surprins de această rochie de bal elegantă și sofisticată.”

Rochia va fi expusă la galeriile Sotheby’s din New York începând cu 21 ianuarie, înainte de a fi licitată în timpul unei vânzări intitulate The One, care va oferi o selecție de articole unice, de cea mai bună calitate.

Sotheby’s oferă, de asemenea, un pandantiv în formă de cruce, purtat de Prințesa Diana de mai multe ori, la o vânzare doar online, care este deschisă acum și va dura până pe 18 ianuarie. Pandantivul este de așteptat să se vândă cu o sumă între 80.000 și 120.000 de lire sterline (SUA 96.000 USD și 144.000 USD).