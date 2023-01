Avatar 2 a ajuns la încasări de peste 1,3 miliarde de dolari

„Avatar 2: The Way of Water”, filmul regizat de James Cameron, a continuat să domine box office-ul în weekendul de Anul Nou. Cel de-al doilea film din seria Avatar a adus venituri de 63,4 milioane de dolari pe plan intern în weekendul de Anul Nou, transmite News.ro.

Până acum, filmul a câştigat 421,6 milioane de dolari pe plan intern şi 956,9 milioane de dolari la nivel internaţional. Venitul său global brut se ridică la 1,38 miliarde de dolari.

La distanţă, pe locul doi în clasament se află „Puss in Boots: The Last Wish”. Acesta este produs de Universal şi DreamWorks Animation și a câştigat 16,3 milioane de dolari în weekend.

Black Panther, pe locul trei

Filmul „Black Panther: Wakanda Forever” de la Disney şi Marvel a ocupat locul al treilea. Acesta a câştigat 4,8 milioane de dolari în weekend. De asemenea, 6,5 milioane de dolari în perioada de vacanţă. Totalul său la nivel intern se ridică la 438 de milioane de dolari, în timp ce la nivel global este de 818,5 milioane de dolari.

Pe locul al patrulea, „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody”, produs de Sony şi Tri-Star, a câştigat 4,2 milioane de dolari în weekend şi 5,4 milioane de dolari în vacanţă. Filmul biografic are un venit intern de 16 milioane de dolari. Este un rezultat slab pentru un film cu un buget de 45 de milioane de dolari.

Babylon, pe cinci

Pe locul cinci este Babylon” de la Paramount, o poveste despre ambiţie exagerată şi exces. Filmul urmăreşte ascensiunea şi decăderea mai multor personaje în timpul unei epoci de decadenţă la începutul Hollywood-ului. Drama de 80 de milioane de dolari a câştigat 2,7 milioane de dolari în weekend. Este de aşteptat să încaseze doar 3,6 milioane de dolari în timpul vacanţei de patru zile.

