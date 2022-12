Solistul Aerosmith, acuzat de agresiune sexuală împotriva unei minore

O plângere pentru agresiune sexuală şi intenţie deliberată de a provoca suferinţă emoţională a fost depusă în California contra starului rock american Steven Tyler. Faptele reproşate de reclamata Julia Holcomb ar fi avut loc în anii 1970. Potrivit documentului publicat de Rolling Stone, tânăra avea 16 ani atunci când solistul formaţiei Aerosmith a început o relaţie cu ea. Relaţia ar fi durat trei ani.

Publicaţia americană notează faptul că Steven Tyler nu apare în plângere, dar sunt citate pasaje din memoriile cântăreţului, „Does the Noise in My Head Bother You?”. În special cel în care povesteşte că aproape „s-a căsătorit cu o adolescentă” ai cărei părinţi „au semnat o hârtie pentru a-i încredinţa custodia, cu scopul de a nu fi arestat dacă ar fi călătorit într-un alt stat”. El scrie şi că a luat-o într-un turneu cu el şi precizează că avea „26 de ani” şi ea abia avea „vârsta legală de a conduce”. De altfel, Rolling Stone a menţionat numele Julia Holcomb într-un articol dedicat grupului în 1976, informează News.ro.

Documentul relatează întâlnirea dintre tânără şi Steven Tyler în 1973

În plângere se mai arată că mama Juliei Holcomb îi încredinţase custodia interpretului melodiei „Dream On”, aflat atunci în culmea gloriei. Documentul relatează întâlnirea dintre tânără şi Steven Tyler în 1973 cu ocazia unui concert Aerosmith în Oregon.

După câteva întâlniri, se spune că el a convins-o pe mama Juliei Holcomb să-i dea custodia acesteia din urmă, spunând că el se va asigura că îşi va continua studiile şi va primit îngrijiri medicale, promisiuni pe care nu le-a îndeplinit. În schimb, a continuat să călătorească cu reclamanta, agresându-o şi furnizându-i alcool şi droguri”, se arată în plângere.

Ea mai susţine că a rămas însărcinată la vârsta de 17 ani şi că Tyler ar fi convins-o să avorteze. După ce a fost supusă operaţiei, s-ar fi întors în Portland. S-a căsătorit şi a lăsat această experienţă în urmă până în 2011 când a apărut cartea de memorii a lui Steven Tyler.

Conform Rolling Stone, Julia Holcomb a menţionat deja public această presupusă relaţie cu Steven Tyler în trecut, în special pe un site anti-avort Lifesitenews, precum şi într-un documentar lansat în 2021, „Look Away”.