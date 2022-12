A murit compozitorul Angelo Badalamenti

Angelo Badalamenti, compozitorul coloanei sonore a celebrului serialului ”Twin Peaks”, a murit duminică, la vârsta de 85 de ani.

Angelo Badalamenti, compozitorul care a creat melodiile memorabile pentru „Twin Peaks”, „Blue Velvet” şi „Mulholland Drive”, şi a colaborat cu David Lynch la alte câteva filme, a murit duminică, potrivit Variety.

Nepoata lui, Frances, a anunţat decesul pe Instagram: „Unchiul meu Angelo Badalamenti a trecut bariera către un alt plan al existenţei”.

David Lynch a spus simplu: „Fără muzică astăzi”.

Badalamenti a compus pentru Lynch muzica din „Twin Peaks”, „Wild at Heart”, „Lost Highway” şi „The Straight Story”. Printre alte compoziţii sunt: „Cabin Fever”, „Auto Focus”, „Before the Fall”, „Dark Water”, „Secretary” şi „A Very Long Engagement”.

A mai lucrat la filme precum „Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” şi „National Lampoon’s Christmas Vacation” înainte de a relua lucrul, împreună cu Lynch şi Cruise, la coloana sonoră a serialului „Twin Peaks”.

„Twin Peaks Theme” a câştigat premiul Grammy în 1990 pentru interpretare instrumentală pop. Revista Rolling Stone o consideră „cea mai influentă coloană sonoră din istoria televiziunii”.

Pasionat de muzică din copilărie

Angelo Daniel Badalamenti s-a născut pe 22 martie 1937, în Brooklyn. Italo-american de a doua generație, a fost al doilea dintre cei patru copii ai unui vânzător de peşte şi unei croitorese.

A început lecțiile de pian la opt ani, dar a renunțat pentru că prefera să joace stickball în aer liber cu prietenii săi. A reluat studiul la insistențele fratelui său mai mare și a ajuns să aprecieze pianul atunci când fetele îi admirau interpretările. În curând a însoțit solişti și trupe la concerte în timpul vacanţelor de vară de la liceu și facultate.

A urmat cursurile Școlii de Muzică Eastman din Rochester, New York, și a obținut o diplomă de master la Școala de Muzică din Manhattan în 1960.

Primul său loc de muncă a fost într-o școală publică. După ce a compus programul muzical de Crăciun pentru elevii săi, membrii consiliului de învățământ l-au lăudat la postului public local de televiziune Channel 13. Postul a filmat și difuzat serbarea, iar după Crăciun Badalamenti a primit un telefon de la un editor muzical din Manhattan cu o ofertă de muncă.

Nina Simone a înregistrat câteva dintre primele sale cântece, inclusiv „I Hold No Grudge”, în 1965. Nancy Wilson a cântat „Face It, Girl, It’s Over” (1968).

Angelo Badalamenti a început să compună muzică pentru filme în 1973.

El a primit premiul Henry Mancini de la Societatea Americană a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor și o recunoaştere pentru întreaga activitate de la World Soundtrack Awards.